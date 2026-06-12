刻苦上進、日兼2職擔家計！孝女清潔工遭賓士男撞死 母當庭痛哭：夢想白紗竟變白布

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

鄭男駕駛賓士車撞死女清潔隊員，今遭判刑7年9月。翻攝照片

48歲男子鄭傳吉去年底徹夜狂飲啤酒後，駕駛賓士車高速撞死23歲的陳姓女清潔隊員，今遭國民法官判處7年9月徒刑，台南地院下午公布法院判決理由，陳女生前刻苦上進的短暫人生經歷也隨之曝光，令人鼻酸。

據了解，陳女自幼在不富裕的勞動家庭長大，生性體貼開朗，因雙親忙於工作，從小是由奶奶照顧。她從學校畢業後，為替雙親分擔經濟重擔，並與男友共築未來，一人同時兼職兩份工作，每天清晨6點便跟隨男友從事垃圾清運，中午趁休息空檔還會去探視奶奶，下午再馬不停蹄前往飲料店打工至深夜9點，才能稍事休息。

廣告 廣告

法院調查指出，陳女天天咬牙兼職，心中夢想就是幫忙負擔家計，並與摯愛男友步入禮堂。她的母親曾在庭審中悲痛表示，自己最大的願望是看著女兒洋溢幸福笑容披上白紗，怎料等來的卻是一具蓋著白布、血肉模糊的遺體。為了不讓年邁的奶奶承受白髮人送黑髮人的打擊，家人至今只能用「出國工作」的謊言瞞騙老人家。

更讓人痛心的是，案發時陳女的男友就在現場，親眼目睹女友遭撞擊的悲慘過程。即便事隔至今半年多，他仍深陷慌亂與痛苦的巨大創傷中，更因當初將女友介紹到清潔環境工作，而背負著深深的自責與愧疚。

法院查出，被告鄭男雖在庭上表達悔意，但其過去因歷經投資失利與債務危機，案發前已債台高築。他至今未賠償家屬分毫，僅稱願用獄中所得及出獄後工作分期償還。對此法院認為，其賠償計畫在現實面前「幾乎是不可能實現的清單」。

國民法官法庭審酌鄭男因一時自私選擇，奪走他人美好人生、對社會危害非輕，依酒駕致死罪判刑7年9月，全案仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

高雄民生醫院爆「院內集體感染」登革熱5人確診！急封病房噴藥「只出不進」

直擊NTR現場！3寶爸深夜目睹死黨「激戰愛妻」 抓姦隔日小王竟自爆：你偷看我女友我更興奮

爛臉危機！醫美黑心貨流向全台醫療院所 「過期果酸」狠削2600萬

8點檔女星震撼爆：傅子純「顯靈」攝影棚！一動作惹哭同事 私下喊「丈母娘」超Man公主抱