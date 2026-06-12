剁成一團爛肉！「欠賭債」狂殺盲房東297刀 萬華老房客判19年定讞

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老翁陳進財297刀殺盲房東，判19年定讞。資料照。白廷奕攝。



萬華7旬翁陳進財沉迷賭博時常借錢，2024年6月間，他不滿失明的顏姓二房東向他催討債務，竟發狂持剪刀、菜刀狂砍對方297刀，把顏男幾乎剁成一團爛肉，陳男應訊竟瞎掰對方「放高利貸」，一審國民法庭依殺人罪判19年。陳男上訴後繼續說謊，家屬痛罵他蓄意「醜化死者」，二審維持原判。陳男再上訴，最高法院認為原審認事用法沒有違誤，駁回上訴，陳翁判19年定讞。

調查指出，陳進財每月靠2萬多元社會補助過活，在社會局安排下，向大他10歲二房東顏姓盲翁分租房子，但陳男嗜賭成性，經常向顏翁借錢賭博，去（2024）年6月，他不滿遭催債，一氣之下拿起剪刀狂刺顏翁38下，又拿菜刀狂砍258刀，導致顏翁頭骨破裂、腦漿四溢慘死。

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陳進財犯後冷靜更換血衣血褲，輾轉搭車逃回老家新竹的遊藝場後，居然繼續賭，後來自認難逃法網，決定打電話向警方，在路邊抽菸等警方逮人。

陳進財犯案後逃離現場。資料照。翻攝記者爆料網

陳進財應訊時坦承殺人，但他的故事版本卻是強調自己「很可憐」，反指顏翁放高利貸，害他繳不出來，還稱對方連颱風天都命令他去乞討。他說，顏翁當天向他催討15萬元還動手推人，他才拿剪刀威嚇。，結果一時情緒失控，拿剪刀和菜刀朝顏翁的「手部」刺下去，顏翁本能「左躲右閃」，才會意外刺到喉嚨和胸部。陳男還主張，想要逃走時，顏翁還站在原地說會「自己叫救護車」。

不過，他的版本漏洞百出，顏翁後腦有10幾處刀傷，傷痕的遍布方式和他的說法完全不一致，法官認定陳進財應該是「偷襲」。檢察官則揭發，陳進財月領補助近3萬，乞討另賺3萬，且他和顏翁的利息設定，是由他決定，這些全都不是殺人的藉口。

一審台北地院國民法庭認定他符合自首，依殺人罪判19年，檢方上訴二審希望拚重判無期徒刑，陳男則爭取輕判。

二審曾傳喚顏翁的子女到庭表示意見，家屬淚訴，陳進財把父親砍成一團爛肉，導致案發的照片，根本分不出哪裡是父親、哪裡是地板。家屬痛斥，案發後他還故意把父親醜化成「放高利貸的人」，不值得原諒。

二審考量他未和解，在法庭上還對著合議庭道歉，根本沒有取得家屬原諒，合議庭指正他，他竟說，「沒辦法，他們都不理我」

二審考量後駁回上訴，陳男再上訴三審，最高法院認為，原審判決認事用法沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

陳進財殺人後逃亡，在新竹城隍廟附近打電話自首，他身穿羽絨服蹲在地上等警方。資料照。翻攝網路

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