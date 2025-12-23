剃光頭髮抗血癌半年！人氣男神無預警宣布震撼喜訊：我康復了

娛樂中心／蔡佩伶報導

車炫承今年6月被診斷出罹患血癌。（圖／翻攝自車炫承IG）

韓星、知名舞者車炫承（車賢勝）當年替宣美伴舞爆紅，後續進軍演藝圈，出演綜藝節目《單身即地獄》獲封「巧克力歐巴」的稱號，但他卻在今年6月份被診斷出血癌，不過他沒有放棄希望而是選擇積極治療，近日迎來好消息，車炫承發文證實抗癌成功，並分享這段時間走來的心路歷程。

34歲的車炫承昨（22日）發文表示「我完全康復了」，證實抗癌成功，他透露最開始得知患癌時，的確有段時間心情低落，一度思考「治不好怎麼辦」，但所幸他沒有被疾病打敗，車炫承嘗試讓自己學會微笑面對一切，雖然車炫承起初沒有想過會有康復的一天，但最終結果證實他努力沒有白費。

車炫承形容康復的好消息對他來說就像是「提前收到聖誕節禮物」至今仍不敢置信，最後，車炫承以自身經驗來鼓勵所有癌症患者，認為他們也會順利康復，事實上，車炫承罹癌後剃光所有頭髮接受治療，還不時會在社群中分享治療日記，當時他也承諾粉絲會變得更加堅強，如今沒有辜負粉絲期望順利恢復健康。

車炫承宣布抗癌成功。（圖／翻攝自車炫承IG）

