剃髮作秀？林岱樺喊「歸零再拚」 嗆抹黑是對高雄市民智慧的侮辱

立法委員林岱樺指昨日在鳳山車掃行程以極短髮造型現身。林岱樺提供



角逐民進黨高雄市長初選，立委林岱樺昨以剃短髮造型亮相，引發高度關注；她強調此舉並非作秀，而是象徵「歸零再拚」，選擇用行動而非口水回應質疑，林岱樺直言，近期的影射、抹黑與政治操作，已非針對個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱，她將以事實、制度與實際行動，持續為高雄打拚。

林岱樺表示，短髮代表重新上場的決心，就像《灌籃高手》中櫻木花道剃髮後歸零再戰的精神，少一點紛擾、多一點專注，用每一個回合證明自己。她強調，面對初選與高雄未來，將把標準拉到最高、把工作做到最好，絕不被風向與攻擊牽著走。

針對外界流傳的相關爭議，林岱樺指出，她已在社群平台完整說明，並將持續以事實與制度回應質疑，同時呼籲社會回歸市政願景、政策方向與基層服務的討論，這才真正符合高雄市民的最大利益。

林岱樺進一步指出，隨著基層動能持續升溫，地方支持力道逐步凝聚，外界分析認為林岱樺憑藉長期深耕地方、扎實服務基層所累積的厚度，展現強勁後勢，氣勢正逐漸成形。

林岱樺最後強調，自己沒有派系靠山，唯一的靠山就是高雄市民。身為土生土長的高雄女兒，她將持續站在第一線，為城市未來全力以赴，用實際行動回應市民的期待。

