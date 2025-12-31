剃髮出家退演藝圈！43歲男星「突宣布罹癌」燒80萬醫藥費 最新慘況曝

娛樂中心／綜合報導

43歲香港男星李日朗擁有帥氣的外型。(圖／資料照）

43歲香港男星李日朗擁有帥氣的外型，曾以獨特的哭腔重新詮釋經典歌曲《傻女》而在網路上爆紅，後來更陸續參與不少戲劇的演出，豈料今年2月無預警宣布剃髮出家。不過李日朗退出娛樂圈後生活未見好轉，父母不但在同一時間病倒，爸爸更罹患癌症，在短時間內已花20萬港幣（約80萬台幣）醫藥費，甚至李日朗也發現自己罹患胃癌。

李日朗剃度出家。（圖／資料照）

李日朗公開影片透露近況說：「當頂樑柱累了、病了，獨自硬扛的時候，有多難。只見影片中的他獨自入院掛號、排隊、做檢查，他疲倦表示：「身體不舒服不敢聲張，怕家裡人擔心，只能自己一個人跑醫院，這種孤立無援的感覺，真的太磨人，只要不放棄，總有扛過去的那天。」

而李日朗過去於2003年憑青春劇《當四葉草碰上劍尖時》出道，一度是人氣偶像；2015年更憑獨特哭腔翻唱《傻女》而翻紅。如今卸下藝人光環，不少網民看到影片後紛紛留言為他打氣，大讚他是圈中難得的孝順仔，並叮囑他在努力之餘也要保重身體。

