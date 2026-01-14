則本昂大確定續留日職！轉向國內FA市場 傳已收到多支球隊報價

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

行使海外自由球員（FA）權的日職樂天投手則本昂大，宣布確定放棄旅美計畫，決定留在日本職棒發展。據日媒報導，相關人士透露，雖然則本昂大有收到大聯盟球隊的報價，但經過審慎評估後，最終選擇不赴美，未來將與國內球團展開協商。

樂天投手則本昂大確定續留日職（圖／翻攝樂天官方IG）

日媒《產經體育》報導，則本與樂天簽下7年合約，上季是最後一年。他2025年共出賽56場，戰績3勝4敗、16次救援成功、10次中繼成功，防禦率3.05。2013年新人球季即拿下15勝、勇奪新人王，並協助球隊奪下隊史首座聯盟冠軍與日本第一；2024年轉任終結者後，單季32次救援成功，成為救援王，生涯共累積120勝、48次救援成功。

則本昂大自去年11月初宣布行使海外FA權以來，始終以「挑戰美國大聯盟」為第一目標，如今確定2026年球季仍會留在日本職棒。據了解，則本確實收到來自大聯盟的合約提案，但在綜合考量條件與自身規劃後，選擇放棄美職夢。

本次休賽季，則本多次表達希望前往海外挑戰，但最終未能實現，目前傳出他已收到多支日職球隊的報價。各隊即將於2月1日展開春訓，不論是否選擇續留樂天，則本都勢必得盡快做出決定，相關談判也將加速進行。







