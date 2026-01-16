則本昂大簽約讀賣巨人！放棄旅美計畫留日職 今季目標「重返王座」

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

日本讀賣巨人昨（15）日正式宣布，成功簽約行使海外自由球員（FA）權的樂天投手則本昂大。據了解，則本昂大雖收到過大聯盟球隊的報價，但經過審慎評估後，宣布放棄旅美計畫，決定留在日本職棒發展，如今新東家確定為讀賣巨人。

日本讀賣巨人昨（15）日正式宣布，成功簽約行使海外自由球員（FA）權的樂天投手則本昂大。（圖／翻攝樂天官方IG）

根據日媒報導，則本與巨人將簽下複數年合約，這也是巨人繼從日本火腿簽下松本剛後，休賽季第2位FA補強，劍指「睽違2年的聯盟冠軍、14年來首座日本一」。2013年菜鳥球季，則本就繳出15勝、榮膺新人王的紀錄，並助樂天奪下隊史首座聯盟冠軍與日本一；2014年起連續5年奪下三振王。生涯累計373場出賽，戰績120勝99敗48救援。

近兩季則本轉任後援角色，連續兩年出賽超過50場，2024年更以32次救援成功奪下救援王，不過其職涯大多數時間仍以先發身分度過，能先發也能後援，將大幅提升巨人投手調度的彈性。上季雖有山崎貢獻11勝，但整體仍受先發戰力不足所苦，本休賽季已補進多名先發候補洋投，如今加上則本，投手群深度明顯升級。上季僅列聯盟第3名的巨人，今季目標劍指王座、再度稱霸日本。



