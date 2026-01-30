一則臉書貼文害媒體集體中招 粉絲專頁揭查證漏洞、多家媒體撤稿 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘/台北報導

臉書擁有16萬粉絲的粉專「無影無蹤」於1月27日晚間發文指出，一則來自社群平台的貼文，因內容未經查證，卻被多家台灣與香港主流媒體引用，導致錯誤資訊快速擴散，引發外界對媒體查證機制的質疑。

「無影無蹤」指出，1月25日上午，美國知名攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）現身台北101進行攀登活動。當天下午約一時，一名自稱「企業顧問」、在臉書擁有約1.3萬名追蹤者的李正發布一張圖片，畫面顯示霍諾德攀爬101外牆時，身旁疑似有一名扛著攝影機的拍攝人員隨行。

該名發文者在貼文中表示，該畫面為Netflix推動的宣傳內容，並暗示此為拍攝團隊實際隨行紀錄。不過，「無影無蹤」指出，該圖片實為AI生成示意圖，且並無任何公開資訊顯示Netflix曾使用此類AI圖片作為官方直播或宣傳素材。

粉專進一步指出，儘管發文者承認該圖片為AI示意圖，仍在貼文與留言中描述畫面中虛構的攝影師為紀錄片《赤手登峰 Free Solo》（2018）導演金國威（Jimmy Chin），甚至詳細描寫其攀爬、佈位與拍攝過程。然而，根據金國威本人近期於社群平台的公開行程顯示，其當時正在南極進行拍攝工作，並未參與此次台北101相關活動。

「無影無蹤」表示，在有網友於留言中詢問金國威是否來台時，原發文者仍回覆「導演兼總攝影師」，並持續依據AI圖片內容進行器材與拍攝方式的分析，引發更多讀者誤信。該貼文最終累積近8,000則按讚、超過500次分享。

粉專指出，期間已有網友提出具體佐證質疑內容真實性，但原發文者未進行更正或補充說明，也未刪文，相關內容仍持續被轉載。隨後，多家台灣與香港媒體，包括《TVBS新聞網》、《NOWnews今日新聞》、《中時新聞網》、《聯合新聞網》、《ETtoday新聞雲》、《壹蘋新聞網》、《經濟日報》、《太報》、《Newtalk新聞》、《世界新聞網》、《鏡報》及《香港01》等，皆引用該社群貼文作為消息來源進行報導，部分電視節目內容亦出現相同說法。

「無影無蹤」質疑，該事件不僅涉及個人貼文內容是否嚴謹，更凸顯媒體在面對高度可疑、來源單一的社群資訊時，未進行基本查證即大量引用，恐損及新聞專業與公信力。

針對相關指控，李正也於社群平台發文回應表示，其原始貼文並未使用AI生成內容，僅曾向Google Gemini詢問「Jimmy Chin是否為此次來台的攝影師」，並依據系統回覆回應網友。他認為，真正的問題在於媒體未經查證即引用社群討論，卻將責任回推至原發文者，形成「集體常識失誤」。

李正強調，其長期在社群平台分享的內容並非流量操作，也未以流量獲利，相關貼文原意在於討論拍攝工作的專業與風險，以及創作者之間的信任關係，並非刻意製造話題。他也呼籲，社群與媒體環境應更清楚區分「示意圖」、「敘事描述」與「事實資訊」，避免情緒動員與錯誤指控。

針對李正貼文遭大量媒體引用」事件，臉書擁有16萬粉絲的粉專「無影無蹤」近日再度發文更新進展，指出相關內容已引起事實查核單位關注。

「無影無蹤」表示，在揭露該篇貼文疑似為AI生成幻想文、並引發輿論關注後，台灣事實查核中心主動來信邀稿，希望其針對事件始末，以及「如何辨識疑似AI生成內容」進行分析說明。由於來信帳號外觀與一般公務聯繫不同，粉專負責人也進行雙重查核，親自確認對方身分及邀稿真實性，才正式回覆。

在該篇邀稿內容中，「無影無蹤」系統性回顧整起事件發展，並整理多項可供閱聽人參考的判斷細節，包括文字結構前後矛盾、敘事過度具象卻缺乏可查證來源，以及AI生成文本常見的排版特徵等，提醒相關線索雖非單一鐵證，但可作為判斷參考。目前多家媒體已陸續將相關報導下架或撤文。

「無影無蹤」指出，此一事件顯示，當社群貼文具備高度敘事性與專業包裝，即便作者並非相關領域人士，也可能在短時間內成為媒體引用來源，反映出新聞產製過程中「查證讓位於流量競逐」的結構性問題。事件不僅對媒體公信力造成衝擊，也對閱聽人造成實質誤導，成為生成式AI時代下，媒體與公眾都必須正視的重要警訊。

照片來源：翻攝自無影無蹤臉書

