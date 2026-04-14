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一則訊息，決定別人怎麼看你！心理師教網聊方法：多加「喔、欸、呢」
網路聊天很難聊？其實多加輔助詞就有用。資深諮商心理師陳家維（瑪那熊）於《用指尖聊出好關係》一書中，將自己10多年來的心理諮商、個案分析與教學經驗加以整理濃縮，轉化為人人都能運用的網聊工具，帶領讀者培養不依賴話術，也能自然拉近彼此距離的「指尖對話力」，無論是在見面前建立好感，或是在日常交流中互動，都能透過文字訊息打造理想關係。以下為原書摘文：
網路聊天很難聊下去？
身處智慧型手機、網路時代的你，想必有許多遠端互動的機會。仔細回想這些「網聊」經驗，或許你會發現，好像與某些人互動時，即使對方是職場同事、客戶窗口，但在討論重要的公務，仍覺得頗為自在、舒適無壓力。
與此同時，與一些朋友或新認識的對象互傳訊息時，雖然只是隨意閒聊，卻總感到有些嚴肅、生硬。並不是話題太硬核，也非對方說錯話，但彼此間的氣氛卻讓你沒有想繼續聊下去。為何如此？其中的關鍵差異又是什麼呢？
對我們人類來說，已經很習慣綜合多元線索，建構出所謂的「互動氣氛」。而這種氣氛，又影響我們對眼前對象的印象、感受、評價，並用這些來決定與對方的距離（生理及心理皆是）、是否要進一步互動等。
當面互動時，即使有時用字譴詞沒那麼到位，甚至不小心說錯話，在「非語言訊息」如微笑、放縱等表情，以及輕重緩急的聲音語氣輔助下，仍能讓互動氣氛保持良好。
這裡就不得不提，美國心理學家艾伯特．麥拉賓（Albert Mehrabian）曾提出著名的「7-38-55 溝通法則」。看到這裡，我猜有些讀者會說「喔，我知道這個！就是人們在接收對方訊息時，聲音語調的影響力占38％，肢體語言有55％，文字內容才7％而已！」你所說的沒錯，但也沒全對，容我幫你debug 一下。
事實上，「7-38-55 溝通法則」適用於幾個特定情境：
表達某種態度：例如當你向顧客推銷商品時，想表達自己對產品具備信心，這時雀躍神情、高昂聲調、有力的手勢動作，會讓對方更相信你真心認為這是個很棒的商品。
強化某些情感：例如向心愛的伴侶求婚時，不論是說「我愛你」或「想跟妳走一輩子」，若只有唸稿般的口語，即使你是名利雙收的職業球員，仍可能被打槍。反之，若搭配深情的眼神、輕擁或溫柔牽手，以及堅定自信的聲音，想必成功機率會暴增許多。
言行不一致的狀況：試想若新來的同事在歡迎會上，嘴巴說：「很高興來這個單位，認識到大家」，但語氣卻低沉無力，表情也絲毫不見笑容，你會相信對方「很高興」嗎？依照艾伯特．麥拉賓的論點，這時候我們會傾向從非語言訊息，也就是38%的聲音、55%的表情肢體來判斷文字內容。
然而，就如前文所述，網聊的最大特色就是缺乏「非語言訊息」的輔助，少了微笑、放鬆等表情，以及輕重緩急的聲音語氣來營造氣氛。也因此，前面才鼓勵各位運用表情符號、貼圖、標點符號等方式來「傳達情緒」。
除了這些方法，「文字」本身也能發揮效果、讓網路互動更順暢，且影響力往往遠超過我們的想像。網聊時若要降低「言者無心、讀者有意」窘境發生，在少了聲音、表情的限制下，請務必善用你手邊的另一個武器：輔助字。
前述的對話，雙方沒有口出惡言，也沒有批評攻擊，但是否讓你覺得氣氛有點尷尬緊繃呢？或許這兩位表達時的態度溫和，但因為少了口氣、表情輔助，在只有文字的情況下，很可能讓彼此都覺得不那麼舒服。
或許你也曾有類似情況：明明是平心靜氣、善意溫和與對方對話，卻不時被誤會「心情不好」、「愛理不理」甚至長輩最常說的那句「你這是什麼態度？」要逆轉「容易被認為沒禮貌」的對話，其實非常簡單，就是在對話中加進短文字即可。
用在句子前：嘿、咦、欸、啊、嗯嗯、哈哈
放在句子尾：呢、噢、喔、嘿、欸、囉、der
放在句子中：的
這幾個看似平凡的字詞，就是你與人在網路對話時的，用來輔助互動、營造正向氣氛的絕佳武器。
整段看下來，是不是覺得氣氛和緩許多，讓人鬆口氣？在不影響表達意思的情況下，加進這些短文字，可以讓對方產生「他沒有不爽」、「他口氣不錯」的印象，自然會讓雙方互動更融洽，也避免誤會。
這段對話的雙方，幾乎可說是彼此不認識（朋友的朋友），且初次聯繫。若在聚會上請你選一位同桌互動，你會想選誰？我拿這段對話，向身邊熟識、不熟識的「LINE友們」進行調查，結果不意外地絕大多數人都選左邊。唯一選右邊的，是某位自稱超級I人的以前同學，理由是「他感覺就是不太會跟我講話的人，這樣很好，不會吵到我」。
對話中的兩人，由於訊息表達習慣的不同，也給人迥異的第一印象。左邊雖未必達到健談、好聊的程度（畢竟這段對話不長），但至少讓我們有親切、熱心的感覺。反觀右邊，雖然也不至於到冷漠、難相處的程度，但卻多少有種「我不想跟你靠太近」的距離感。
事實上，不少自認「慢熟」的人，在跟「剛認識」、「剛接觸」的新朋友、新同事，習慣用右邊的表達模式：就事論事、理性淡定、言簡意賅、話少不囉唆。畢竟「剛認識又不熟，等之後熟了我說話方式會不一樣」。
乍聽之下很有道理，「熟了再說多一點」是許多人的人際模式。然而，第一印象的影響，常超乎我們的預期。當對方已經在心中默默為你貼上「不太友善」、「不好相處」的標籤，之後要再逆轉這些負面印象，往往得付出更多時間心力。
因此我的建議是：何不一開始就創造好印象，讓對方更想與你互動？方法很簡單，同樣是運用短文字即可。加上這些短文字，是不是讓語氣自在流暢許多呢？
網聊不需要「字字珠璣」，與寫報告或 email 不同，適時放進一些「看似贅字」的短文字，會讓你的訊息更加口語，也給人更輕鬆自然的感覺。下次與剛認識的對象、窗口聯繫時，不妨善用這些短文字開場，你會發現它們自帶良好的破冰效果，為你營造「親切好聊」的第一印象！
（本文摘自／用指尖聊出好關係：從職場溝通到日常互動，網聊時代的好感對話術／采實文化）
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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為一則訊息，決定別人怎麼看你！心理師教網聊方法：多加「喔、欸、呢」
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