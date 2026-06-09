削弱偵查等於放任犯罪！檢協會重批《刑訴法》修法 恐成重刑犯的逃亡預告信

羈押示意圖。取自Pexels



立法院司法及法制委員會即將排審最新的《刑事訴訟法修正草案》，引發執法第一線的強烈反彈。中華民國檢察官協會對此修法內容表達嚴正反對，直言該草案盲目刪除勾串共犯或證人的羈押事由，並大幅壓縮羈押期限，無異於嚴重削弱國家正常的偵查職能。這不僅會縱容犯罪活動隱匿，更有可能徹底掏空偵查功能，進而大幅推升重大犯罪與社會安全的風險。檢協強烈呼籲立法諸公務必慎思，切莫製造偵查障礙、危害治安與法治。

針對草案中擬刪除「勾串之虞」作為羈押事由的條文，檢協表達強烈反對。在當前詐欺、跨境毒品、洗錢等組織犯罪猖獗的社會現況下，現行的「防勾串條款」是切斷共犯之間，以及被告與證人之間鏈結串供的關鍵利器。一旦將此條款刪除，等於在實質上放行「勾串」，屆時犯罪集團成員將毫無忌憚地相互勾結、湮滅金流並造假證詞，全面干擾偵查程序。這不僅嚴重影響證據蒐查、贓款追索及犯罪事實的建構，更是全面倒向有利於被告，卻極度不利於犯罪追訴，對被害人權益與社會法益的維護毫無益處。

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此外，檢協認為草案多項規定與偵查實務嚴重脫節，將嚴重削弱執法能量。首先在「時效提前起算」部分，草案規定聲請羈押的24小時法定時效必須從檢警發動搜索或「命令在場」時即提前起算，這極度壓縮了啟動偵查之初溯源追查的時間。搜索是對「物」的蒐證，詢問則是對「人」的供述蒐證，兩者各具程序保障。在執行搜索期間，因物證尚未明朗，根本無法實質詢問被告，草案將兩者混為一談，不僅混淆程序性質，更扼殺了實際詢問的時間，完全不具合理性。

其次，草案將偵查中的羈押期限由兩個月「腰斬」為一個月。面對案情盤根錯節的重大貪瀆、組織犯罪或跨境洗錢等案件，如此短暫的時間將迫使院檢在管考時效的壓力下，被迫放棄羈押，導致犯罪事實無法大白。而在「禁絕訊問上銬」的規定上，現行法令對於被告有抗拒、攻擊、脫逃或自殺等情形，早已具備彈性的使用或卸除手銬規範；草案若盲目禁止訊問時拘束身體，恐將忽略辦案現場的實際凶險，將第一線執人員置於暴力危害之中。

更令人憂心的是，草案規定二審欲撤銷原交保裁定改為羈押時，必須先傳喚被告答辯。檢協痛批，此舉形同向嫌犯「通風報信、預告收押」，直接催生棄保潛逃。過去如朱國榮、鍾文智等涉犯重大財經案的被告，皆是在上訴審期間精心密謀並成功潛逃，如今司法防堵尚且不及，豈可再為被告打造「逃亡預告信」？

法律是人權保障與社會正義的最後防線，應具備客觀性、普適性與穩定性。《刑事訴訟法》作為追訴犯罪、實現國家刑罰權的基本程序規範，一體適用於貪瀆犯罪，也適用於詐騙集團、毒梟、黑幫與殺人暴力犯。程序中必須保障被告人權，但同樣也必須維護被害人權益與社會安全。檢協強調，強制處分應審慎行使，司法也應精進改革，但執法能量絕不能被弱化。檢協籲請立委諸公慎重審議該修正案，切莫因一時的偏頗，而讓刑事犯罪追訴破了更大的漏洞。

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