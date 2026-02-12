削弱吳欣岱分票 高嘉瑜喊：配票全壘打、集中投民進黨

民進黨前立委高嘉瑜與前市議員江志銘 圖：高嘉瑜臉書

[Newtalk新聞] 登記參選台北市港湖選區市議員的民進黨高嘉瑜今（12）日在臉書喊出，「港湖民進黨，配票追求全壘打，集中票投民進黨」，顯然是對同屬綠營的基進黨候選人吳欣岱可能造成的「分票效應」，表達擔憂。

吳欣岱 2022 年在港湖選區參選市議員拿到 10,186 票落選，第二次 2024 年參選該區立委拿到 26,382 票，被認為是高嘉瑜落選主因。這次高嘉瑜打出集中選「票投民進黨，配票全壘打」，被認為是衝著吳欣岱的分票效應而來。

高嘉瑜表示，她建議民進黨在港湖選區，配票追求全壘打，集中票投民進黨。她說，遇到好久不見的江志銘，他們都深知，在港湖只有團結，才能爭取最大的席次，「我們都是泛綠分裂的受害者，志銘大哥也勉勵我努力贏回港湖」。

高嘉瑜說，她也率先拋出建議，港湖採「四季紅」的配票策略，嘉瑜也會全力配合黨的提名及選舉策略，「票票民進黨 港湖全壘打」，努力為港湖選區力拚第四席！

