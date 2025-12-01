削減援助、歐洲國家退出禁雷條約 2024地雷死傷人數創新高

一份今天(1日)發布的年度報告顯示，2024年因地雷和未爆彈造成的傷亡人數創下4年來的新高，主要是受到敘利亞和緬甸衝突地區地雷爆炸，以及一些歐洲國家陸續退出禁雷條約影響。

根據「2025年地雷監測報告」(Landmine Monitor 2025)，去年共記錄了6,000多起地雷事件，其中造成1,945人死亡、4,325人受傷，是自2020年以來的最高年度紀錄。根據該報告統計，近90%的傷亡者是平民，其中近一半是婦女和兒童。

傷亡人數激增的主要原因是敘利亞和緬甸衝突地區的地雷爆炸，這兩個國家都沒有加入禁雷條約。報告指出，在敘利亞，隨著前獨裁總統阿塞德(Bashar al-Assad)倒台，返回家園的敘利亞人正面臨未爆彈的風險。

報告指出，緬甸記錄到最多地雷事件，超過2,000起，因為軍隊和民族武裝團體都更加頻繁地使用地雷。

1999年生效的禁雷條約對166個國家具有約束力，約覆蓋全球人口的85%。該條約規定，禁止使用、儲存、生產和轉讓殺傷人員地雷，並要求締約國清除地雷及救助受害者。

報告指出，與往年相比，包括美國在內的捐助者資金削減，導致對地雷倖存者的支持減少，而一些人道排雷行動計畫也被終止。

與此同時，一些歐洲國家正尋求退出禁雷條約。報告指出，愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛和波蘭正在依法退出禁止殺傷人員地雷的「渥太華公約」(Ottawa Convention)，理由是俄羅斯的軍事威脅日益加劇。

烏克蘭已於6月29日宣布退出該公約。軍事分析家表示，此舉可能有助於減緩俄羅斯的推進速度。在俄烏戰爭爆發3年多後，基輔仍一直在努力遏止俄羅斯的攻勢。

活動人士表示，應該在全球禁用地雷，因為埋設地雷不僅會破壞大片土地，並在衝突結束後持續造成平民傷亡。(編輯：宋皖媛)