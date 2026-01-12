削3億！富豪陳肯特騙賣2法拉利限量超跑 依5000萬交保

綽號「陳肯特」的法拉利業餘賽車手，涉嫌謊稱販售兩輛限量法拉利。（圖／法拉利官網）





2025年檢警調查，綽號「陳肯特」的法拉利業餘賽車手，涉嫌謊稱販售兩輛限量法拉利，偽造文件詐騙美國仲介商，得手超過3.2億元，全案陳肯特已認罪，法院裁定五千萬元交保，戴電子腳鐐，限制出境出海，不過陳肯特聲稱自己要以海外的兩台超跑賠償，去跟被害人和解。

法拉利賽車引擎聲浪響起，流線型的外表高馬力，是許多賽車迷的夢幻車款，在台中有一名綽號陳肯特的法拉利業餘賽車手，2019年還曾到義大利穆傑洛賽道，擊敗各國好手拿下第一，沒想到他卻利用限量法拉利車款來詐騙國外買家。

陳肯特律師高馨航：「當事人陳肯特他六月的時候就被羈押禁見，那感謝法官他同意在6個月後，終於在今年的1月，讓我們用五千萬的部分交保。」

檢警調查，陳肯特在2023年的時候，謊騙賣兩台限量法拉利偽造法律意見書及發票，騙要買的美國仲介商，他有完全產權，讓仲介商2度匯款，匯了將近台幣3.2億元。

他旗下的公司，也沒有在正當經營，都搜查出以博弈網站在洗錢，一年的賭資超過4千萬元，陳肯特被依詐欺洗錢等多項起訴，2025年開庭審理，陳肯特完全認罪並提出願意賣車即向受害買家和解，到2026年正式宣判限制出海出境，須配戴電子腳鐐，且可以用5千萬元交保。

台中地院行政庭長黃玉琪：「被告希望能夠變賣，其在國外的車輛資產，來跟被害人和解的部分。」

交保之後最吸睛的是他還要準備償還買家損失的2輛頂級法拉利賽道車。，KC23是法拉利專為金字塔頂端客戶，推的客製化超跑，市價1500萬美金，另一台SP3全球限量599輛，數量稀有價格也被炒得相當高，陳肯特供稱兩台車分別存放在瑞士跟義大利車廠，需要由他來跟國外車廠聯繫，取得車輛文件。

陳肯特委任律師高馨航：「KC23目前的市價，大概就有將近1000萬美金，所以這個是足夠去賠償這個三億多台幣，這個我們的不法所得。」

不過因為詐騙案件，名下跑車名表等通通被查扣，交保之後被限制出境出海，還給交出承諾出售的兩輛限量超跑。

