剋扣補助 傅：卓要向全民宣戰？

國民黨立委傅崐萁質疑行政院長卓榮泰是否選擇與地方或全民對立。(中央社)

記者王超群∕台北報導

立法院會三讀通過財劃法修正案，將行政院減列的一般性補助款還給地方，未料行政院長卓榮泰揚言全面迎戰。國民黨立法院黨團總召傅崐萁十八日表示，請不要跟全民宣戰，好好執行民進黨對人民的承諾。

立法院會昨邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。

傅崐萁在質詢時提到，明年的統籌分配款多了新台幣四一六七億元給地方政府，但一般性補助款被苛扣一三０一億元、計畫型補助款減編了二六四六億元，所以財劃法修正後，行政院只給地方二二０億元。

廣告 廣告

傅崐萁表示，卓榮泰一直說在野毀憲亂政，但修法也不過是把行政院苛扣地方一般性補助款還給地方政府，因這是關係到包括老人照護、教育、地方基礎建設，這都是最基本照顧地方人民的。

傅崐萁還播放總統賴清德在二０一二年擔任台南市長時，呼籲立法院盡速修改財劃法的影片並質問卓榮泰，「你說要全面開戰，是要跟全民開戰，還是跟賴清德市長、賴清德主席、賴清德總統開戰」。

行政院長卓榮泰（中）答詢表示，是立法院對行政院開戰，他才必須備戰。(中央社)

卓榮泰表示，二０一二年所有地方政府的歲計賸餘是負的五百多億元，今年是正的八百多億元，地方政府已經好轉，拿二０一二年時任台南市長的賴總統的話來講，這樣合適嗎？

傅崐萁追問卓榮泰，去年、前年超收多少錢，四年超收一兆八千七百億元，請卓榮泰不要跟賴總統、全民宣戰，請好好執行民進黨對人民的承諾。卓榮泰回應，政府有還債，是立法院對行政院開戰，他才必須備戰。

國民黨指出，明年度統籌分配款雖較今年增加新台幣四一六七億元，但一般性補助款遭中央剋扣一三００億元，計畫型補助從今年二九五四億元，明年減至三０八億元，縮減二六四六億元。實際地方增額僅約二二０億元，嚴重影響老人照護、營養午餐、社福與教育等民生支出。

國民黨表示，此次藍白合作修法，明定一一四年度中央給地方的一般性補助款不得低於一一三年八月三十日所核列的數額，確保地方財源穩定。黨團並強調，各縣市擁有更多自主財源，基礎建設得以加速完成，不必再拆成三年或五年規劃，地方需求也能迅速回應。