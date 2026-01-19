前《刺客教條》系列製作人提告Ubisoft求償近3000萬元！任職20年被解僱

前《刺客教條》系列執行製作人 Marc-Alexis Côté 已準備對 Ubisoft 魁北克工作室提起訴訟，指控公司對他構成「變相解僱」，並求償 130 萬加幣（約新台幣 2 千 9 百萬元）。

遊戲角落合成 圖／Ubisoft；LinkedIn @marcalexis

Marc-Alexis Côté 生涯簡介

Marc-Alexis Côté 於 2005 年以工程師身份入職，2008 年涉足《刺客教條：兄弟會》關卡設計，並於 2010 年轉任製作人，協助開發《刺客教條》系列，包含三代、《梟雄》、《奧德賽》等作。

廣告 廣告

2019 年，Côté 成為 Ubisoft 魁北克工作室執行製作人，也成為《刺客教條》系列製作人，主導整個 IP 的發展；2022 年，Côté 成為 Ubisoft 副總裁，其職位之高能直接向執行長 Yves Guillemot 匯報。

Ubisoft 曾邀請 Côté 轉往新成立的 Vantage Studios 繼續參與系列未來發展，但 Côté 拒絕了這項安排，最終在 2025 年 10 月被 Ubisoft 解僱，

Côté 與 Ubisof 的恩怨

在 2025 年 10 月離開 Ubisoft 後，Côté 曾在 LinkedIn 發文澄清為「非自願離職」，但表示對公司的決定「沒有怨言」。

但根據《Radio-Canada》報導，Côté 已準備向 Ubisoft 提告並求償 130 萬加幣（約新台幣 2 千 9 百萬元），包含兩年薪資及 7 萬 5000 加幣的精神賠償，並將其離職定義為「間接解僱」。

以前 Côté 能直接向執行長匯報工作進度，但新職位需改向其他 IP 負責人報告，且工作地點位於法國，並非他所在的加拿大魁北克，讓他認為等同於嚴重降職。

而由於 Côté 拒絕該職位，Ubisoft 將其離職視為主動辭職，而沒付資遣費。Côté 律師主張，強迫員工在降職與離職間擇一，依加拿大勞工法已構成「變相解僱」，因此 Côté 有權請求完整資遣補償，並要求精神賠償及解除競業禁止條款。

【看原文連結】

更多遊戲角落文章