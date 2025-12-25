前《決勝時刻》創意總監預言：100 美元遊戲時代肯定會來，只是沒人敢當出頭鳥

前 Sledgehammer Games 創意總監、曾負責《決勝時刻：先進戰爭》的 Greg Reisdorf 近日在接受外媒採訪時，認為隨著開發成本提升，3A 大作的售價從 70 美元漲到 100 美元（約新台幣 3,200 元）是「遲早會發生的事」，但目前沒有發行商想成為第一個開槍、承受玩家怒火的「出頭鳥」，都在等待某款重量級作品率先打破僵局。

100 美元遊戲還買的下去嗎？（圖源：Call of Duty:Black Ops 7）

根據外媒 Esportsbets 的採訪，Reisdorf 提到打破市場定價天花板的關鍵角色，很有可能就是受全球矚目的《GTA6》。他相信《GTA6》絕對可以做到這一點，並且還會很成功，畢竟除了遊戲本身的高品質外，全球的玩家都非常的期待。 Reisdorf 更強調一分錢一分貨，尤其是《GTAO》這種線上模式，想要維持運作的成本非常高。

而 Reisdorf 也提到，未來某一天《決勝時刻》也會跟上 100 美元，因為不這樣做的話，投資者就會發出疑問，畢竟遊戲本身的開發成本非常昂貴。並提到他所認識的優秀美術總監、地圖設計師以及其他所有員工，絕不會為了微薄報酬而工作。