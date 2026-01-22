前《馬拉松》總監反駁與《星鳴特攻》比較，認為Bungie開發的作品更好、會成功

Bungie 撤離射擊新作《失落星船：馬拉松》（Marathon），以及確定將在 3 月 6 日發售，但至今遊戲仍然被拿來與母公司索尼 2024 年的黑歷史《星鳴特攻》（Concord）進行比較。對此，前《馬拉松》美術總監 Joseph Cross 就公開反駁，認為《馬拉松》更棒。

索尼最新即時服務類型遊戲。（圖源：失落星船:馬拉松）

根據 ReaderGrev 的訪談，他並不擔心《馬拉松》會面臨與《星鳴特攻》相同的命運。他對於在 Bungie 時創作的內容充滿信心，並認為當時他們確實完成了一些非常棒的工作，相信這《馬拉松》最後會成功。即便他無法去控制網路上負面的聲音，卻還是相信他曾待過的團隊。

Joseph Cross 是在去年 12 月宣佈從 Bungie 離職，參與了《馬拉松》6 年的完整開發，也是該遊戲特別美術風格的主導者。然而許多人猜測，Cross 的離職原因或許和去年 5 月爆發的盜用風波有關，雖然最後事情成功解決，但 Cross 在聲明直播中的表情太臭，當時就被不少網友猜測可能要被開除了。