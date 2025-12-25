前三名都台廠！全球EMS廠排行不見中國1大廠 謝金河曝關鍵：台灣追上了

財經中心／施郁韻報導

財訊傳媒董事長謝金河發文表示，2025年全球EMS大廠營收排行公布，榜單內不見中國聯想科技大廠。（圖／資料照）

2025年全球EMS大廠營收排行公布，台灣的鴻海、緯創、廣達公司勇奪前三名，前十名名單，台灣共有6家進榜。對此，財訊傳媒董事長謝金河發文表示，榜單內不見中國聯想科技大廠，「台灣的資通訊廠終於追上」。

謝金河25日深夜在臉書發文表示，電子時報社長黃欽勇貼上2025年全球EMS大廠營收排行，台灣的鴻海、緯創、廣達勇奪前三名，立訊第四，後面是緯穎，和碩聯合美系大廠剩下Jabil及Fletronics，第10名是仁寶電腦。

謝金河提到，此排行榜，台灣有6家進榜，且前6名除了立訊，都是台廠，這可以看出近20年台廠在電子代工的進化，也可以看到中國立訊的急起直追。其實在鴻海進入專業電子代工領域，最大的是Soletron及Flextronics，如今Soletron已經不在榜上。

謝金河表示，聯想也不在榜單內，引起他的關注。除了鴻海一開始就走專業代工路線，廣達、緯創都是從PC、NB到手機代工，很重要一步切入Server，再從伺服器進入機櫃，緯創、緯穎都是成功的代表作。

謝金河提到，過去台灣的資訊大廠規模都不大，他印象最深刻的是2012年在宏碁任職15年的蔣凡可．蘭奇被聯想挖角，那時聯想規模已經很大，蘭奇跳槽的理由是要做世界第一，如今蘭奇已辭世，不過台灣的資通訊大廠已追上聯想。今年AMD的蘇姿丯二度造訪聯想，為H200在中國的銷售綁椿，聯想給予最熱烈的歡迎，雙方也將在Ai領域有更深入的合作，可看到聯想除了PC、NB在伺服器領域也有角色。

謝金河說，從營收、獲利的角度來看，聯想2024會計年度營收4449億港幣，淨利79.07億港元，換成新台幣約1.8兆營收，320億台幣的淨利，廣達去年營收1.45兆，淨利590億，營收和聯想接近，但獲利超過。上一季聯想營收1207.6億港元，約4800億台幣，淨利19.03億港元，約77億台幣，和緯創相當，廣達上一季賺164.3億台幣，已超過聯想很多。

最後謝金河直言，台灣的資通訊產業崛起，背後有一個很重要因素是「去紅色供應鏈」，隔開中國，讓台灣的產業在全世界伸展開來，慢慢壯大。

