前三季每股純益13.31元！雄獅財報創新高 獲利暴增4倍「史上最賺一季」
雄獅旅行社（2731）昨（5）日公布2025年第3季財報，單季合併營收74.08億元，雖年減7.58%、季減5.60%，但稅後歸屬母公司業主淨利達4.48億元，年增高達436.66%，每股純益4.80元，創歷年同期新高。
累計前3季營收224.01億元，年增3.94%，稅後淨利12.42億元、年增率76.6%，每股純益13.31元，改寫上市以來最佳紀錄，顯示雄獅在產業競爭環境下，仍能維持穩定獲利動能。
排除郵輪高基期後，旅遊本業為何能維持成長？
第3季營收雖受去年一次性郵輪包船收入影響而出現年減，不過核心旅遊業務仍穩健增長。雄獅指出，這主要歸功於產品優化、提前布局市場、並掌握消費者旅遊趨勢，除了聚焦高附加價值行程與特殊主題產品，再結合全通路行銷與議題推廣，成功強化獲利體質。
同時，透過提前談判機位與飯店房源，供應鏈穩定性提升，使成本控管更具彈性，毛利率同步改善，展現雄獅在後疫情時代的營運韌性與長期競爭力。
暑期熱潮如何推動雄獅逆勢創佳績？
暑期旺季效應、「夏旅爆省祭」活動奏效，以及政府新增國定連假的政策，共同推升出遊意願。
雄獅觀察，美加、紐澳與海外鐵道產品成長最為亮眼。雖然表面營收受一次性收入基期影響，但實際營運表現優於去年同期，為全年營運展望奠定穩固基礎。
第4季旅遊旺季將掀起哪些新一波成長浪潮？
展望第4季，短線旅遊部分，日本神戶包機與立山獨包飯店行程銷售火熱，搭配賞楓與溫泉旺季需求強勁，預期訂單將再創高峰；同時線上與線下旅展促銷加持，將持續帶動買氣。
長線旅遊方面，美加線受惠新增航點與機位擴充，票價回穩、團費下降後吸引更多旅客；歐洲線雖受匯率波動影響，但雄獅憑藉機位供應優勢，有效緩和成本壓力。明年春節與寒假各長達9天，相關訂單已提前湧現，整體市場可望維持熱絡。
政策與數位轉型，能否成為雄獅下一階段的增長引擎？
展望未來，雄獅預期將有4大成長動能：
1、政府普發一萬元現金刺激消費。
2、新增連假政策帶動國內外旅遊需求。
3、全新會員制度上線提升顧客黏著度。
4、數位轉型推動線上銷售持續成長。
新會員制度將串聯「食、宿、遊、購、行」5大服務面向，導入積分回饋與專屬優惠，並結合 APP 推播與行銷活動，強化會員回購率。隨著CRM（客戶關係管理）整合深化與自動化行銷上線，雄獅有望進一步擴大營收來源，打造完整旅遊生態圈。
