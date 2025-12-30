前三灣前鄉長涉貪 一審判400多年 二審開庭人間蒸發

中部中心／邱俊超 苗栗報導

前苗栗縣三灣鄉長温志強，涉貪一千多萬元，一審遭法院判刑四百多年，當時檢方曾建請法院，採科技設備監控，卻未被法官採納，被告以100萬元交保，沒被限制出境，結果二審開庭時，温志強卻缺席，一查才知道，今年十月已經出境，目前行蹤成謎！

動土典禮主持人：「開工大吉樑柱勇固鴻運昌隆。」

2019年6月，三灣鄉公所改建動土典禮，前三灣鄉長温志強親自出席主持，如今卻捲入貪汙收賄，遭法院判刑後疑似棄保潛逃，人間蒸發，行蹤成謎！

前三灣鄉長温志強（2019.6.24）：「能夠表現出，我們客家庄的一個特色。」





2022年4月，檢調大陣仗，搜索鄉公所，同時把時任鄉長温志強帶走，因為檢方掌握，温志強三任鄉長期間，涉及工程及人事收賄弊案高達129件，檢方起訴後，苗栗地院一審合計判刑400多年，並且查扣賄款1289萬元。檢方建請法官，採用科技室設備監控，卻未被採納，使得被告僅以100萬元交保，而且也沒限制出境。台中高分院日前二審開庭，温志強沒有出席，調閱出入境資料才知道，原來他早在今年十月，就已經搭機出境到香港。

苗栗地檢署主任檢察官劉偉誠：「經法院審理三年，於8月19日宣判，判處被告10月至10年6月，不等之刑度，檢察官收受判決後，認為應提起上訴，檢察官於10月13日，已上訴補充理由書，向法院主張應對被告，實施科技裝置監控，當時被告尚未出境。」





關於地院沒進行科技設備監控，被告温志強涉嫌棄保潛逃，苗栗地方法院則回應，本案卷證資料在二審，地院正積極確認中。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

