前三灣鄉長收賄上千萬棄保潛逃！苗栗地院甩鍋：檢未主張限制出境

苗栗縣三灣鄉長温志強涉百起弊案，不法所得超過1289萬，法院判他撤職並停止任用4年。 圖：翻攝苗栗縣府官網

[Newtalk新聞] 前苗栗縣三灣鄉長温志強涉130餘件貪污案，被查扣賄款新台幣1289萬8100元。苗栗地方法院判温志強每案各2年到10年半不等刑期共400多年，但不採檢方聲請對實施科技監控措施之主張，近日二審温志強開庭未到，棄保潛逃。苗栗地方法院表示，此審理期間，温志強無任何逃避司法程序之異狀，檢察官亦未曾主張另對温志強為限制出境出海、科技設備監控等其他強制處分。温志強斷然捨棄司法救濟機會、鋌而走險逃亡實非常態，將汲取經驗，日後審理類似案件時精進相關作為。

温志強被控於民國107年至110年任職三灣鄉長期間，利用工程、人事案收受賄賂達130餘案，其中包括工程案129案、人事案2案、洗錢案1案，共收賄1289萬8100元，苗栗地檢署於111年8月偵結起訴，全案移送苗栗地方法院審理，當時法官裁定温志強以100萬元交保，未限制出境。歷經3年審理，苗栗地方法院今年8月19日一審宣判，每案判處10月至10年6月不等刑度，刑期合計逾400年；檢方及温志強均提起上訴。

案件上訴二審後，台灣高等法院台中分院近日開準備庭，温志強未出庭，法官調入出境紀錄，始知温志強已於10月21日搭機出境香港，棄保潛逃，具保人胞兄也聯絡不上。苗栗地檢署30日回應，今年10月13日曾行文苗栗地院函轉台中高分院「上訴補充理由書」，向法院主張對被告實施科技設備監控，而被告當時尚未出境。法院於收受地檢署補充理由書後至11月4日移審繫屬二審法院前，未見對被告科技設備監控。

對此，苗栗地院當天晚間透過新聞稿指稱，本案審理期間，温志強始終遵期到庭，並有選任辯護人為自己辯護，無任何逃避司法程序異狀，檢察官亦未曾主張另對被告温志強為限制出境出海、科技設備監控等其他強制處分。苗栗地院審酌被告已坦承大部分起訴事實、態度尚屬配合等情狀，認起訴移審時具保100萬元及限制住居處分，應足以擔保後續審判及執行，故未再為進一步強制處分。

苗栗地院說明，檢察官上訴後，提出「上訴補充理由書」，內容提及「聲請命被告温志強接受適當之科技設備監控。此致台灣苗栗地方法院轉送台灣高等法院台中分院」等語。惟是否另為其他強制處分事涉審判核心，宜予尊重。刑事被告於一審判決後即斷然捨棄司法救濟機會、鋌而走險逃亡，實非常態，惟如能在不過度侵害人權之情況下，對已具保、限制住居之被告再輔以限制出境出海、科技設備監控等強制處分仍有助於降低逃亡可能性，將汲取經驗，於日後審理類似案件時精進相關作為。

