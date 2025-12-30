前三灣鄉長温志強疑棄保潛逃 檢：曾主張科技監控

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣前三灣鄉長温志強涉百餘件弊案、收賄1289萬元，一審判決每案分論併罰，刑期逾400年，近日二審未到庭，疑棄保潛逃。苗檢今天說，曾向法院主張科技設備監控未獲採納。

温志強被控涉嫌於民國107年至110年，任職三灣鄉長期間，利用工程、人事案收受賄賂達131案，111年8月苗栗地檢署偵結起訴，全案移送苗栗地方法院審理，當時法官裁定温志強以新台幣100萬元交保，未限制出境。

廣告 廣告

媒體報導，台灣高等法院台中分院日前二審開庭審理温志強涉貪案，温志強未出庭，法官調入出境紀錄，才知温志強已在10月搭機出境香港；温志強具保人胞兄則向法官稱，温志強在國外沒有住居地，不知温志強人在何處「聯絡不上」。

對於温志強疑棄保潛逃，苗栗地檢署主任檢察官劉偉誠今天指出，前三灣鄉長温志強案於111年8月間起訴，審理期間長達3年，檢方於今年8月19日一審判決後，即提起上訴，並於10月13日發文向法院主張科技設備監控，當時被告尚未出境，惟一審法院未對被告為科技設備監控。

根據苗栗地院判決書，温志強涉弊案件包含三灣鄉公所辦公廳舍重建、LED節能式路燈更換、光電系統標租案等工程，以及透過清潔隊員徵選作業向有意應徵者或親友收取賄款等，總計不法獲利達1289萬8100元。

法官認温志強擔任鄉長竟不思廉潔自持，為圖私利，對經辦標案、人事案收受賄賂，染指三灣鄉內大小工程，更與其他被告及圍標廠商長期共同圍標據以收賄，戕害政府機關及公務員聲譽至鉅，腐蝕國家社會法治根基。

法院審酌温志強所犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪、不違背職務期約賄賂罪、刑法洩密罪、政府採購法合意圍標罪等，因每一不同標案犯意各別，行為互殊，應分論併罰，每案判處10月至10年6月不等刑度，總計刑期逾400年，考量温志強另涉他案遭判刑仍在審理，未來有合併定應執行刑可能，判決時未定應執行刑。

對於未對温志強實施科技設備監控，苗栗地方法院回應，此案目前繫屬二審，卷證資料在二審，法院正積極確認中。截至發稿前，未有進一步說明。（編輯：李錫璋）1141230