前三立副總之子龔益霆涉侵犯女藝人 北檢今偵結起訴

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前三立副總經理龔美富之子龔益霆涉嫌性侵女藝人，北檢12日偵結起訴。（圖／黃耀徵攝）

前三立副總經理龔美富之子龔益霆，涉嫌對一名知名女藝人下藥性侵得逞，士林地檢署主動分案調查，後將管轄權移交至台北市地檢署。台北地檢署偵辦後，也對龔益霆進行搜索，複訓後諭令其100萬元起訴，並在12日偵結，以強制性交罪將其起訴。

回顧整起事件，被害女星去年8月在社群網路平台上發文表示，一名「大特」女星遭電視台工作人員性侵偷拍，其當時因身體不適，請該名工作人員協助拿藥，卻被換成鎮定劑，導致其昏迷，事後更拒幫她購買避孕藥，怒批「用完了！姦完了！就說希望退回朋友？你真他媽以為世界繞著你轉？」。

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而被害女星發現後，也將相關影片刪除，卻被龔益霆回嗆，「刪啊，反正我有雲端」，並Po出加害者的眼部打碼正面照，讓網友比對出就是前三立副總經理龔美富之子，龔益霆。

事件曝光後瞬間延燒，三立電視台第一時間也做出聲明，表示「絕不護短，配合檢警偵辦」；龔美富也發聲表示，會進行利益迴避，配合公司調查程序，同時指出相信兒子，「司法會還他清白」，但隨即在3日後請辭。而兒子龔益霆也發文表示，針對女藝人相關指控，為「情緒性發言」，已造成家人和自己的困擾，將全力配合司法調查，卻讓女藝人崩潰，表示自己就是文中的受害者。

對此，士林地檢署主動分案調查，傳喚被害人到案說明，後續並移交管轄權至北檢，北檢接手後於去年9月15日執行搜索，將龔益霆傳喚到案，諭令100萬元交保。

北檢11日偵結，根據被害人筆錄與3名證人筆錄與相關通訊證據、北市消防局回覆之資料，依強制性交罪嫌對龔益霆提起公訴。

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