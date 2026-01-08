前上市廷鑫興業董座涉證券詐偽逾1.2億 中檢聲押准今起訴

台中地檢署偵辦前股票上市交易廷鑫興業董事長顏德新涉嫌證券詐偽、財報不實、背信逾1.2億元，今（8）日偵查終結，依違反證券交易法、背信等罪，將顏提起公訴。

台中地檢署偵辦前股票上市交易廷鑫興業(已於2024年 11 月 19 日終止上市)董事長顏德新涉嫌證券詐偽、財報不實、背信逾1.2億元，經搜索、聲押顏獲准，今（8）日偵查終結，依違反證券交易法、背信等罪，將顏提起公訴。

起訴指出，董事長顏德新明知廷鑫公司自2023年 8 月 1 日起，臺南廠區及保稅倉庫僅剩零星存貨，仍於同年 11 月 30 日以不實財務資訊，佯稱擁有新臺幣16 億元存貨（占總資產比47.1%），使被害人日傑公司等陷於錯誤而交付財產，被害金額合計 1億 2,000 萬元；顏又將歸屬於其他公司之款項挪作清償其個人債務使用。

廣告 廣告

經檢察官黃裕峯、陳東泰指揮偵辦、搜索顏之台中住處、台南廠房等，傳訊顏到案，顏迄今未能提出合理說明及可供查核之佐證資料，明顯影響公司股票交易秩序，進一步侵害投資人及日傑財產權益。偵訊後，檢察官向法院聲押顏獲准。

檢方今偵查終結，認定顏涉犯證券交易法所定犯罪獲取之利益達 1 億元以上之加重證券詐偽、虛偽記載財務報告、背信等罪嫌，向台中地院提起公訴。

更多鏡週刊報導

女警上網恐嚇槍擊台中市長 中檢起訴求重刑！法院1理由裁定續押

獨家／誆賣法拉利詐騙上億元！中部賭王5000萬元交保 法官限制出境出海、科技監控防脫逃

美閃電出擊助長北京仿效？ 美學者：不會