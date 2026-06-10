前上校張銘哲淪共諜收134萬 遭監察院彈劾移送懲戒

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前上校張銘哲淪共諜，遭監察院彈劾。（資料畫面）

空軍官校上校處長張銘哲在服役期間遭吸收淪為共諜，於2019年至2024年間收受工作費共134萬1,000元，並協助境外敵對勢力發展組織。監察院認定其嚴重違反軍人忠誠義務、敗壞軍紀，已通過彈劾案，並將全案移送懲戒法院審理。

監察院表示，張銘哲在服役期間受到鍾姓共諜以金錢利益吸收，明知中國大陸長期對台進行軍事威脅，仍答應加入境外敵對勢力發展組織，涉危害國家安全。調查發現，張銘哲自2019年9月至2024年11月間，多次收受鍾男轉交的工作費，累計達134萬1,000元。

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監察院指出，張銘哲身為國軍高階軍官，本應恪守效忠國家、帶領軍隊作戰抵禦敵人，維護國防安全的職責，卻為了個人利益接受敵對勢力吸收，不僅違反《國家安全法》，也嚴重損害軍人應有的誠信與操守，其行為嚴重斲傷國軍形象。

監察院認定，張銘哲違失事證明確且情節重大，已構成應受懲戒情形。監察委員蔡崇義、賴鼎銘及陳景峻提案彈劾，於6月2日經監察院審查通過，並於6月10日公告彈劾案文及審查決定書，全案已移送懲戒法院，依法進一步審理。

刑事部分，最高法院已於今年1月依《國安法》替境外勢力發展組織罪判處張銘哲11年定讞。至於刺探、收集軍事機密部分，則撤銷原判，發回台中高分院更審。

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