前上校爲134萬投共 監院彈劾轟敗壞軍紀
[NOWNEWS今日新聞] 國防部空軍司令部空軍軍官學校前上校處長張銘哲，受金錢利誘允加入為大陸地區、境外敵對勢力派遣人發展組織，從2019年至2024年間，收受合計134萬1000元，對此監察院表示，張銘哲所為敗壞軍紀、玷辱官箴，嚴重戕害國軍保家衛國形象，且影響國人對於國防安全之信賴至鉅，核有重大違失，監察院於本月2日審查通過監察委員蔡崇義、賴鼎銘、陳景峻彈劾案，全案移送懲戒法院審理。
監察院說明，被彈劾人張銘哲曾任國軍高階軍官，不得違背其身為現役軍人對於國家之忠誠義務，與應帶領軍隊作戰抵禦敵人，確實維護國防安全之法定職責，詎其明知中華人民共和國政府一再武力威脅犯台，台海兩岸爆發軍事衝突可能性不能排除，然為貪圖獲取金錢利益，總計134萬1000元，竟與鍾男共同基於意圖危害國家安全或社會安定，而應允加入為大陸地區、境外敵對勢力派遣之人發展組織。
監察院表示，經核張銘哲所為，除涉犯國家安全法外，並違反國軍應效忠中華民國義務及誠信清廉之旨，敗壞官箴及軍紀，嚴重斲傷國軍保家衛國形象，違失事證明確，且情節重大，依《公務員懲戒法》第2條規定，有應受懲戒之必要，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。
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