前世界大賽冠軍投手宣布退休 希尼告別14年職業生涯

曾於2023年隨德州遊騎兵登上世界大賽冠軍舞台的左投希尼（Andrew Heaney），今（29）日透過個人社群媒體宣布正式退休，為長達14季的職業生涯畫下句點。現年34歲的希尼在貼文中感性表示，「自己從來不是全明星，更不是名人堂等級的球員」，但始終期許能成為一個值得尊敬的人，無論是對球迷、隊友、教練或幕後工作人員皆然，並感謝所有讓他棒球人生「比夢想中更成功」的人。

希尼在退休聲明中回顧大聯盟旅程，坦言能夠離開家鄉、走遍各地，在從事熱愛工作的同時結識來自不同背景的人，是一段極其珍貴的經歷。他也細數生涯的重要里程碑，包括累積超過10年的大聯盟年資、3度獲得克萊門特獎提名、在世界大賽第4戰拿下勝投，以及最終於2023年隨遊騎兵奪冠。他強調，能站上大聯盟投手丘，「是一段無比獨特且光榮的經歷」。

談及退休決定，希尼坦言，過去14個賽季每天走進球場，他一直都很努力讓自己在每一次出賽中變得更好，但由於長時間離家而犧牲了許多與摯愛之人相處的時光。他表示，自己已準備好將重心轉回家庭角色，成為更投入的丈夫、父親，以及社區中的一份子。

「雖然選擇從棒球場上退休，但未來仍希望能回饋社會，付出比自己所獲得的更多。」希尼在文末寫道，並再次向一路以來支持他的球迷與親友表達感謝之意。

回顧希尼的職業生涯，他於2012年MLB選秀首輪第9順位被馬林魚選中，2014年季後轉戰天使，隔年拿下6勝，2018年單季先發30場，繳出9勝10敗、防禦率4.15的成績。其後輾轉效力洋基、道奇，並在2023年加盟遊騎兵後迎來生涯高峰，單季10勝6敗，不僅寫下個人勝場新高，也隨隊獲得世界大賽冠軍。

至於本季，希尼自海盜隊開季，出賽26場繳出5勝10敗、防禦率5.39的成績，8月底離隊後，9月初以小聯盟合約重返老東家道奇，9月28日短暫登上大聯盟後隨即遭下放，球季結束後成為自由球員，最終選擇在此刻正式告別投手生涯。





