前中共軍委委員廖錫龍過世 軍報強調擁習與支持反腐

（中央社記者張淑伶上海30日電）前中共中央軍委、前共軍總後勤部部長廖錫龍23日過世，終年85歲，但官方直到29日才宣布此消息。軍報強調廖錫龍生前堅定支持反腐敗鬥爭。習近平、胡錦濤皆表達哀悼。

近期共軍人事動盪，其軍委副主席張又俠24日被官宣落馬，引發海內外關注。在此之際，中國官媒新華社29日報導，廖錫龍23日1時50分在北京逝世，終年85歲。29日，廖錫龍的遺體在北京八寶山革命公墓火化。

報導稱廖錫龍是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，共軍優秀的軍事指揮員，全面建設現代後勤的傑出領導人」。

1979年中越戰爭開打，廖錫龍一開始作為陸軍第31師91團副團長，到了1984年，擔任陸軍第11軍長，期間屢有戰功。1995年，他擔任成都軍區司令員。

廖錫龍在2000年晉升上將，2002年10月任共軍總後勤部部長，同年11月任中央軍委委員，是前中共領導人胡錦濤掌政時期的中央軍委委員。據央視新聞畫面，胡錦濤和現任的中共政治局7名常委都署名致送花圈。

解放軍報今天刊文細數廖錫龍在軍中的功績後寫道，「2013年3月，廖錫龍同志從領導崗位上退下來以後，堅決擁護以習近平同志為核心的黨中央，關心黨和國家事業發展，關心軍隊建設，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」，並稱他「認真學習貫徹習近平強軍思想，始終在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致」。

習近平掌政後，港媒南華早報曾在2016年報導，指廖錫龍在軍中反腐行動第一波中，協助當局扳倒時任解放軍總後勤部副部長谷俊山，但共軍內部可能出現反撲勢力，致使廖錫龍的胞弟廖錫俊少將被逮補。

據報導，廖錫龍病重期間和逝世後，中共政治局常委習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正以及胡錦濤，前往醫院看望或通過各種形式對廖錫龍逝世表示沈痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。（編輯：陳鎧妤）1150130