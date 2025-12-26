前中國計生委主任彭珮雲去世 部分網民詛咒式「送行」

（德國之聲中文網）盡管彭珮雲長期在中國高等教育管理部門工作，也曾任職於全國婦聯和中國紅十字會，但是在她去世之後，主管中國計劃生育十年的經歷，成為她一生最重要的從政標簽。在很多中國網民看來，這一經歷已將她釘上歷史的恥辱柱。

12月21日，中國前國務委員、人大常委會前副委員長彭珮雲在北京病逝，享年96歲。中國官媒新華社報道稱她是“久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級革命家，我國人口衛生工作、婦女兒童工作和社會主義法制建設的傑出領導人婦女兒童工作的傑出領導人”，但是中文社交媒體出現大量與這種官樣蓋棺定論相反的評價，很多網民對她表達憤怒聲討甚至詛咒，譴責她當年負責推行的強制計生政策。

“那些赤裸身亡的孩子，正在另一邊等著你。”一則網民留言寫道。另一則留言說：“那些孩子如果活著，現在都快40歲了，正值人生黃金時期。”

網民還說到計劃生育政策中的受害婦女。一則留言寫道：“億萬慘死的婦女和孩子，在那邊對你夾道歡迎。”

還有一些網民從中國社會總體發展表達了譴責，例如：“如果‘一胎化’政策能少實施十年，中國的人口不會像現在這樣崩塌！”

這些憤怒的網絡留言得到外媒的廣泛報道，但是在中國社交媒體平台遭到清理，留下的幾乎是千篇一律的“一路走好！”以及偶爾可見的委婉表達，如“在這裡看見了正常的評論”。

“寧可血流成河，不准超生一個！”

彭珮雲於1929年出生於湖南，1964年出任北京大學黨委副書記。在“文化大革命”中，彭珮雲遭到批鬥，並被下放勞動。1975年恢復官職之後，曾在北京大學、國家科委、教育部、國家教委擔任領導職務。

1988年至1998年，彭珮雲擔任中國國家計劃生育委員會主任。在此期間，中國嚴厲實施“獨生子女政策”，地方官員普遍采取強制手段，迫使婦女墮胎和絕育。中國各地經常發生溺棄女嬰的悲劇，導致人口性別嚴重失衡。

中國自上世紀五十年代開始制定、並於七十年代末期開始嚴格實施的計劃生育政策，長期受到國際社會侵犯人權的指控，也被認為是如今人口衰減和諸多相關社會問題的主要原因。

一胎政策以暴力剝奪婦女及家庭的生育權利，強迫墮胎、上環、結扎，對逃脫者實施抓捕、監禁和酷刑，並實行連坐政策，成為彭珮雲領導的政府常設機構的日常職能，並留下“一人超生，全村結扎！” “寧添十座墳，不添一個人！”“寧可血流成河，不准超生一個！”等等血腥標語口號。

根據報道，在彭珮雲從1988年到1998年任職國家計生委期間，中國人口出生率由1988年的22.37‰下降到1997年的16.57‰，人口自然增長率由1988年的15.73‰下降到1997年的10.06‰.

中國人口在2022年出現數十年來首次下降，2024年中國總人口數連續第三年減少，出生率（6.77‰）低於死亡率（7.76‰），自然增長率降至-0.99‰。

2011年底中國實施雙獨二孩政策，即夫妻雙方均為獨生子女被允許生育第二個子女。2013年底通過單獨二孩政策，即一方是獨生子女的夫婦可生育兩個孩子。2015年10月全面實施二孩政策。2021年6月三孩政策實施。與此同時，中國政府不斷修改並出台政策以鼓勵生育。

取消生育限制還是“一百年不動搖”？

彭珮雲2009年7月接受中國媒體《財經》雜志記者采訪，談到被調任國家計生委主任工作時，她表示，“我有些想法，因為我一直從事教育工作，主要是高等教育方面的工作”，但是，“作為一個共產黨員，我只能服從調動，並且決心盡自己最大的努力作好工作。”

在采訪中，彭珮雲強調中國計生政策“不是一刀切，而是因地制宜、分類指導”。她說，“我這個人原來是搞教育的，我覺得當時計劃生育的方法很強硬，方法很簡單。即使這樣都完成不了，還要加壓，就會激化社會矛盾。”

針對“一胎上環，二胎結扎；一些地方甚至出現牽牛、抓豬、拆房，乃至非法關押、毆打、侮辱違反計劃生育的人員等現象”。彭珮雲稱，她領導的部門提出了相對緩和的“三為主”方針，“就是以宣傳教育為主、以避孕為主、以經常性工作為主”；並總結出“三結合”經驗，“就是把計劃生育工作與發展社會主義市場經濟相結合，與群眾勤勞致富奔小康相結合，與建設文明幸福家庭相結合”。

據《紐約時報》報道，彭珮雲的顧問之一顧寶昌在回憶錄中寫道，彭珮雲曾說，她“也是女性, 也是位母親”。他回憶彭珮雲曾問他：“難道計劃生育就一定要這樣干嗎？”退休後，彭珮雲對中國領導人習近平進行游說，呼籲徹底取消生育限制，她警告說，中國可能會成為一個孩子太少的社會。她還稱，“生育政策應回歸常態，讓公民自主決定生育。”

但是，在中國公眾記憶中，更突出的是她仍然堅持為計生政策辯解，“如果人口政策稍有偏頗，或者工作中發生失誤，就會導致生育率回升”。

彭珮雲去世之後，她在任職期間強調“計劃生育的國策要一百年不動搖”的報道截圖，在中文社交媒體上廣為流傳。

其他任職及與生兒育女

在出任國家計生委主任之前的1987年至1988年間，彭珮雲曾兼任中國科學技術大學黨委書記。其背景是知名物理學家、民主活動人士方勵之在1986年的學潮中被鄧小平點名批評，隨後被開除黨籍、撤銷中國科學技術大學副校長職務。據當事人回憶，彭珮雲的調任被視為對中科大的治理整頓，遭到該校學生的抗議。

1993年，彭珮雲升任國務委員，並繼續兼任國家計生委主任至1998年。1998年，她升任全國人大常務委員會副委員長，隨後出任全國婦聯主席。2003年3月退休後，依然擔任全國婦聯名譽主席、中國紅十字會會長等職。

2013年，西班牙國家法院對中國前國家主席江澤民、李鵬以及喬石、陳奎元和彭珮雲5人發出逮捕令，指控他們涉嫌中國對西藏進行種族滅絕罪行，應該接受法庭審問。

1949年，彭珮雲與王漢斌結婚，此後育有兩兒兩女。王漢斌曾任中國全國人大常委會副委員長、中共中央政治局候補委員。

根據媒體報道，在彭珮雲病逝之時，她的在世親屬包括丈夫、四個兒女、四個孫輩、五個曾孫輩，以及三個姐妹和兩個兄弟。

