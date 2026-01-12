前中國駐美大使：委內瑞拉與台灣不是一碼事

（中央社記者呂佳蓉北京12日電）美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，衝擊國際局勢並引發諸多討論。前中國駐美大使崔天凱表示，委內瑞拉與台灣不是一碼事，不要幻想「別人幹了什麼」，台海統一的條件就會變好。

據新加坡聯合早報報導，北京清華大學國際關係研究院11日主辦「特朗普（川普）2.0時代的美國與盟國關係」論壇。

美國以軍事力量逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）後引起許多討論，包含這是否為北京解決台灣議題，創造國際環境。不過，崔天凱在論壇上回應相關問題時說，委內瑞拉跟台灣不是同樣性質問題，不能拿來類比。

他表示，兩岸走向統一不取決於別人幹什麼，而是取決於自身的判斷與核心利益所在，判斷在什麼情況下實現統一是最佳方式。「我們也不要有什麼幻想，因為別人幹了什麼事，我們的條件就會好得多，也不見得，人家習慣了一貫的雙標，你怎麼指望他會對你那麼好呢？」

美國逮捕馬杜洛後另一個討論是，美國總統川普表態可能動用武力奪取格陵蘭。

清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通表示，不能從制度主義去理解當下國際秩序，不能說美歐因沒有共同價值觀來維持戰略合作，所以「西方就結束了」。他說，西方沒有結束，歐洲國家並非因政治制度不同，而與美國採取分道揚鑣的政策，而是西方國家的內部衝突日益嚴重，「遠遠超過了、不再維持他們之間的戰略合作」。

他以格陵蘭為例表示，如果川普堅決拿下格陵蘭，不排除歐洲會有相當多人沒法忍下這口氣、導致美國跟歐洲國家發生更多軍事相關衝突的可能性。但是，「他們倆之間馬上進行戰爭的可能性沒有，他們倆之間在軍控在各個領域裡，故意找碴，不配合的衝突會增加」。（編輯：廖文綺）1150112