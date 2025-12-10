前中市和平區長林建堂涉收賄589萬 6年6月定讞

（中央社記者劉世怡台北10日電）台中和平區前區長林建堂遭控透過清潔隊員，向廠商收取回扣，不法獲利新台幣589萬餘元，歷審判刑6年6月，案經最高法院4日駁回上訴，全案定讞。

依據檢方的起訴書指出，林建堂擔任區長期間，聘僱謝男為清潔隊員，指派謝男辦理建設課相關業務。而林建堂因選舉、公關花費，對外積欠多筆債務。

民國108年間，林建堂得知和平區公所依前瞻計畫補助，將辦理數件簡易自來水改善工程，經與謝男商議後，由謝男代為向得標廠商收取決標金額10%至15%的回扣。

謝男陸續代林建堂向6家業者收取總計589萬元的回扣款，支應林建堂清償土地買賣債務、個人小額債務、公關費以及選舉花費等，台中地檢署偵辦後依貪污治罪條例等罪將林建堂等2人起訴。

台中地院112年6月間一審，判林建堂6年6月徒刑、褫奪公權5年；依洩密罪判處謝男3月徒刑，就謝男所犯7個經辦公用工程收取回扣罪，各判處5年1月至5年3月不等徒刑。

經上訴台灣高等法院台中分院審理後，發現原判決有瑕疵發回更審，台中地院更一審113年判決林建堂6年6月、褫奪公權5年，謝男判處6年、褫奪公權4年。

案經上訴，台中高分院審酌林建堂、謝男於偵查及審理均已坦承犯行，共同繳回所得財物，犯後態度尚佳，駁回上訴，維持原判。全案經上訴，最高法院駁回而定讞。（編輯：張銘坤）1141210