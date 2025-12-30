前主任淪車手！鍾沛君：已於10月被開除

▲針對服務處前主任淪詐騙車手，北市議員鍾沛君表示，因「不當借貸」關係已於10月被她開除。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 新北市三重警方日前偵破一起虛擬貨幣詐騙案件，意外揪出犯嫌曾為2022年投入地方選舉的政治素人，也曾擔任國民黨台北市議員鍾沛君服務處主任的許智超，竟淪為詐騙集團車手，現已依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。對此，鍾沛君今（30）日回應表示，許智超曾任職本辦，因本案之外的不當借貸關係，已於10月被他開除。

根據東森新聞報導，警方接獲一名46歲黃姓女子報案，指其誤信網路上自稱「幣商高層」的投資話術，對方聲稱可低價購入虛擬貨幣再轉手獲利，誘使她投入資金。黃女委託友人協助交易，雙方於27日晚間在新北市三重區進行面交，準備交付150萬元現金。不料在交易過程中，黃女發現虛擬錢包內的幣值異常消失，驚覺遭騙，當場報警。

廣告 廣告

報導指出，警方到場後，發現負責出面收款的正是許姓男子，經查證確認其身分後，當場將人帶回。警方進一步檢視其手機內容，發現許男疑為詐騙集團擔任「車手」，而在警方介入後，詐騙集團更立即將其踢出相關群組，明顯意圖切割責任。媒體報導，許男過去擔任鍾沛君議員服務處主任期間，便與地方人士、部分助理之間有金錢往來糾紛。

鍾沛君回應表示，許男曾任職本辦，因本案之外的不當借貸關係，已於10月被他開除。鍾沛君強調，許男涉及案件，她不知情，本辦人事任用，只要涉及不法，一律開除，別無例外。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

鄭麗文喊徵召李四川選新北 黃國昌不評論：尊重國民黨內民主程序

中國環台軍演之際！空軍首架新購F-16V首飛成功 估明年第3季返台

跨年倒數！德克士「買一送一」一路吃到2026 新年深化小龍女合作