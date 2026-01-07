前主播何戎懷舊照曝光 自認身體這一處變少

〔記者林南谷／台北報導〕知名電視主持人何戎曾是年代新聞台主播，近日東森綜合台播出他在20年擔任節目主持人的「懷舊」照片，經由朋友告知後，本尊何戎嚇了一大跳。

何戎7日在臉書發文透露有朋友告訴他，在家看到電視上重播他以前主持節目片段，於是趕緊拍下傳來分享，何戎驚訝說：「我的天兒啊，這都已經是快20年前的事了，怎麼到現在還在播呀(難怪左上角打「懷舊」)。」

慶幸的是，何戎自認現在的他，除了頭髮比當年少了些之外，整個人的樣子看起來變化不算太大，最後心虛問網友粉絲：「大家覺得呢？有變很大嗎？」

