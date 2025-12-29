前主播劉麗惠 搖身一變最美麗丈母娘

〔記者林南谷／台北報導〕台視前主播劉麗惠、現任台北文創總經理劉麗惠日前甜嫁女兒，瞬間晉升「最美麗丈母娘」。

今(29)日一早，劉麗惠前同事、台視前主播葉樹姍在臉書曬出2人當天同框，葉樹姍說，人與人之間的緣分真是很奇妙，「一場別開生面的婚宴，喚起了許多溫馨回憶，也串起不少新舊交情，最美麗丈母娘劉麗惠，是我台視新聞老同事，也是政大EMBA同學。」

在葉樹姍曝光照片中，除了有她和最美麗丈母娘劉麗惠，還有資深藝人胡錦、台視前主播林達。

