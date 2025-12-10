前主播吳中純首度回應！愛女捲小三疑雲 痛心喊要送出國

（體育中心／綜合報導）前主播「銀色夫妻檔」梅聖旻與吳中純的女兒梅嬿翎，現任民眾黨社會發展部中央專員，近日被週刊爆料疑似介入女籃國手陳芷英與球星林劭安的感情，遭指趁出差期間與男方私下約會，引發外界譁然。對此，吳中純出面回應，嚴正否認傳聞，強調報導內容並非事實，是有心人士的惡意抹黑。

根據《自由娛樂頻道》報導，消息曝光後，吳中純第一時間向女兒詢問狀況。她轉述梅嬿翎的說法表示，自己與林劭安僅為普通朋友，出差時皆與其他女同事同住兩人房，並未與男方單獨相處或同房。她指出，女兒在出差過程中僅領有約兩千元的預算，自己也從未聽聞女兒提及林劭安，更未曾見過對方。吳中純強調，相信女兒的清白，並透露：「我和梅聖旻已替梅嬿翎申請學校，明年將安排她出國進修。」

廣告 廣告

圖／梅嬿翎近日被週刊爆料疑似介入女籃國手陳芷英與球星林劭安的感情，遭指趁出差期間與男方私下約會，吳中純出面回應。（翻攝 吳中純臉書）

吳中純也表達不滿，認為事件遭過度渲染。她強調，林劭安與梅嬿翎雙方皆為單身，媒體卻以「小三」標籤報導，對年輕女性造成嚴重傷害。她痛批：「這根本是中傷，我不明白為何要對一個 24 歲的女孩做出這種事。」

另據《鏡週刊》報導，一名自稱梅嬿翎友人的消息來源指出，林劭安在與女友陳芷英交往期間，仍與梅嬿翎保持密切互動。該名友人爆料，林劭安經常在與陳芷英報備行程後，便私下與梅嬿翎外出，甚至曾主動陪同她出差執行公務。報導還指出，陳芷英在參加完世大運返台慶生時，林劭安 allegedly 還邀請梅嬿翎一同出席，舉止親暱，引發外界側目。

週刊也曝光多張疑似對話截圖，內容顯示梅嬿翎疑似主動邀約林劭安外出開房，互動關係被指相當曖昧。外界推測，陳芷英於今年 9 月無預警卸下球隊戰袍，可能與這段感情爭議有關。不過，三方目前均未對外發表進一步說明。

針對相關爆料，吳中純再次重申，報導內容失實，女兒從未涉入他人感情，呼籲外界勿以未經查證的消息傷害當事人。她也強調，家庭會全力支持女兒面對風波，盼事件早日平息。

更多引新聞報導

約開房叮嚀「隔音好」對話流出？球星林劭安被爆劈腿主播女兒

15歲少女遭2難民輪姦！拖行公園親手「拍下證據」 哭喊：你們強暴我…

