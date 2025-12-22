前主播張靖玲才捲宮鬥敗訴 和82歲老母爭家產對簿公堂

前主播張靖玲和八旬老母為了房產對簿公堂。(圖／李文正攝)

前TVBS主播張靖玲，捲入「主播宮鬥案」遭法院判決敗訴，還遭公司記9大過開除，沒想到如今跟家人也鬧翻，遭82歲老母親指控盜取房屋權狀、要求返還，一狀告上法院，被判敗訴的她不僅要歸還權狀，還得要搬離老家。

據司法院判決書資料顯示，張靖玲母親住在台北價值逾4千萬的房子，老公過世後便登記在名下，原本要賣房換取現金，購買坪數較小的房子居住，剩餘的當養老金，但張靖玲不同意此作法，母女倆發生口角。母親認為張靖玲在家中偷錄音、錄影，還把椅子堆疊在房門口阻礙進出，且要求用房子借貸2百萬，甚至做出盜取房屋權狀的行徑，因此告上法院，強調長期不睦造成身心受創。

面對母親指控，張靖玲反駁指出房子是父親生前購買，當初為了跟銀行貸款，所以借名登記在母親名下，隨著父親逝世後，借名關係終止，房子應該由媽媽、哥哥以及她本人共同擁有，加上錄音檔內容顯示母親曾說過：「房子是我們三個人的」，因此共同持有權狀及居住該房子都屬合理。此外，父親過世後，她每月支付 2 萬多元家用，只有後來失業才難以負擔；至於「椅子擋門」是為了讓掃地機器人運作；「錄影」時母親神情自若，並非偷拍；「借錢」是找低利率友人幫忙，而非高利貸。加上母女間有撫養義務，母親不得要求她搬離。

對此，法官認為張靖玲並非是房子所有權人，即便母親曾把權狀交由她保管，不過母親提出「終止寄託關係」取回權狀的要求，張靖玲就得無條件歸還，雖然母親曾提及「房子是大家的」，不過這句話不足以推翻法律登記；此外，房子是母親無償提供借出，如今張靖玲成年且有謀生能力，不符合受扶養的法定要件，台北地院審理認定房屋為母親所有，判決張靖玲敗訴之外，還得歸還權狀並搬離老家，不過張靖玲無法接受一審結果，目前已經上訴二審。

