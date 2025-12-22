前主播張靖玲被爆爭家產！老母控「佔屋竊權狀」 法院判搬離老家

TVBS前主播張靖玲與母親為了房產對簿公堂。資料照。翻攝TVBS臉書



TVBS前主播張靖玲曾捲入「宮鬥霸凌」風波，最後遭到解僱，與公司官司對簿公堂，近期又遭媽媽指控不孝、長期占住名下住宅、盜取房屋權狀，法院判決張靖玲須返還權狀，並搬離老家。可上訴。

老母想賣房養老遭阻擋

判決指出，張靖玲與高齡82歲母親同住台北市一處民宅，房子登記在母親名下，實是父親購買。張母因年事已高，想賣房另購小屋居住，以差價養老，但張靖玲不同意，另想把買房子拿去抵押借貸，母女倆鬧翻。

張母控訴，女兒張靖玲偷錄雙方對話，甚至將椅子堆疊她房門口，妨礙她進出，雖然自己曾將房屋權狀交給女兒保管，但她卻拒絕歸還，房子原本無償讓女兒居住，現在也不想借了。

法院認定房子為張母所有

張靖玲則稱，本來每個月都給媽媽2萬多元家用，失業後無法負擔，才想押房借貸，堆放椅子則是方便掃地機器人運作，沒有偷錄影，從畫面可見母親是朝向鏡頭與她對談。張靖玲認為，房子是父親留給一家人的，是媽媽、哥哥與她三人共有，母親只是借名登記，因此她能保管權狀。

法院審理後，認為雖然張母曾稱「這個房子是我們三個人的」等語，但沒有明確事證能證明是借名登記，房屋確為張母所有，加上張靖玲已成年、有工作謀生能力，張母要求搬家也有理由，因此判決張靖玲要返還權狀，並搬離房屋。

張靖玲控母炒股損失慘重

據《鏡週刊》報導，張靖玲強調「盜取權狀」與「阻擋母親賣房養老」皆是誤解，母親曾炒股有鉅額損失，父親說過，日後房屋若有出售必要，,要經過母親、自己和哥哥3人同意，以防資產遭不當揮霍。她並說，母親至今仍沉迷於股票，哥哥長期無正當工作，因財務缺口持續擴大才想賣房，她出面阻止。對於判決不服，她已上訴二審。

