前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離

台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。

前TVBS主播張靖玲。（圖／中時李文正攝）

據《鏡週刊》報導，張靖玲的母親在訴狀中指控，女兒婚後已具備獨立生活能力，她在2023年為了晚年生活規劃，希望將房子出售後購買坪數較小的房屋，並以剩餘資金養老，但遭到女兒反對，母女關係因此惡化。

張母表示，雙方因家產問題不斷爭吵，女兒在家中對她有不當舉動，甚至在家中堆放雜物阻礙她進出，長期的母女不睦對她造成身心重大傷害。

廣告 廣告

對於母親的指控，張靖玲則提出不同說法，她主張這棟房屋實際上是父親生前出資購買，當年為了提高銀行貸款成數，才借名登記在母親名下，因此母親並非真正的所有權人。張靖玲認為，房屋應由全體繼承人共同擁有，包括母親、她本人及哥哥三人，她持有權狀及居住該房屋都屬於合法行為。

張靖玲進一步辯稱，母女之間互相負有扶養義務，母親不得片面要求她搬離住所。然而法院審理後並未採納她的說法，認定房屋確實為張母所有，雙方也因房屋所有權問題衍生多起官司爭訟。

張靖玲她先前捲入「宮鬥霸凌案」，因破壞同事水晶球、貼符咒、拒絕調職等行為，遭TVBS記9大過解雇，提告後也敗訴。如今還遭親生母親指控不孝並盜取房屋權狀，處境引發外界關注。

延伸閱讀

新竹驚爆無差別攻擊3人傷！警逮嫌澄清：非隨機

慟！《牠：第二章》男星蘭森身亡 享年46歲

砸4.8萬購彈！張文社交圈封閉 LINE僅有2名好友