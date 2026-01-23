前主播張齡予驚喜宣布懷第二胎 自揭曉一度植入胚胎失敗

【緯來新聞網】前主播張齡予今（23日）出席電視節目《健康零距離》開播三週年記者會時，公開宣布已懷第二胎，目前懷孕滿4個月，預產期為7月，並透露二胎是女寶寶。

張齡予（右）。（圖／三立提供）

張齡予透露這次懷上第二胎是透過人工授精方式懷孕，但過程中曾有一次植入失敗紀錄。她表示這次花了更多心力休養、調整，過程中也研究傳統方法以協助著床。



張齡予現年38歲，曾於30歲時凍卵，並規劃家庭生活與育兒時程。她指出，兩次懷孕皆按計畫進行，因此夫妻之間雖少了驚喜感，但更能安心準備迎接新生命。針對孕期變化，張齡予坦言首胎時食量驟增，體重上升近30公斤，甚至曾一餐食用五份越南法國麵包。此次懷孕情況有所不同，初期孕吐反應明顯，食慾受影響，因此更注意體重控制，避免重蹈覆轍。



談到家人反應，張齡予透露，大寶似乎早有「感應」，曾突然眼神放空說「有事情要發生了，妹妹要來了」，讓婆婆聽到又驚又不敢多說，深怕她再次失望。她笑說，小孩真的很有感覺，最近也開始改口說是妹妹。



目前預產期預計在七月，張齡予笑稱自己已是「高齡產婦」，「我快四十歲了！」不過她狀態依舊良好，笑說自己主持跨年時其實已懷孕三個月，女兒也十分貼心，沒有讓她感到太過疲累。她也感謝《健康零距離》團隊在孕期給予滿滿照顧，工作行程一路排到預產期前一週，仍能安心投入錄影。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

范瑋琪《歌手》唱live翻車墊底淚崩！帶台灣禮飛對岸被爆參賽內幕

吳姍儒被爆賣公關品懶得解釋 曝廠商氣炸了原因