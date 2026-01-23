前主播張齡予驚喜懷二胎 開心揭性別

張齡予（右）分享懷孕的喜訊，左為WISH朱宇謀。（三立提供）

張齡予今（23日）和助理主持WISH朱宇謀、魔性洗腦神曲「羊咩咩」主唱謝采吟出席三立《健康零距離》三週年記者會。張齡予驚喜宣布懷二胎的喜訊，開心「戳破氣球」公布寶寶性別，隨著粉色氣球飄出，張齡予難掩興奮的說：「終於要生女兒了！」預產期為今年7月。

張齡予（中）開心揭曉二胎性別。（三立提供）

張齡予談到孕期心情，幽默回憶起第一胎的「驚人食量」，坦言當時體重一度增加近30公斤，「一餐都吃5人份，大家都說懷孕一定會胖，結果是真的胖在我身上。」她笑說，當時自己連吃5條越南法國麵包當午餐，連同事都被嚇到，也因為上一胎的經驗，她已經決定這胎不再量體重。她也提到，這次二胎的孕期反應與上一胎不同，前一胎幾乎沒有任何不適，但這次只要吃多一點就會想吐，甚至曾在開車途中臨時下車嘔吐。

廣告 廣告

張齡予興奮終於有女兒了。（三立提供）

張齡予透露，兒子似乎早有「感應」她懷孕，因為兒子曾突然眼神放空的說「有事情要發生了，妹妹要來了」，婆婆聽後很驚訝但不敢多說，深怕張齡予再次失望。她笑說，小孩真的很有感應，因為兒子最近也開始改口對她的肚子說是妹妹。

「羊咩咩」主唱謝采吟。（三立提供）

快40歲的張齡予笑稱自己已是「高齡產婦」，不過她狀態良好，上月主持跨年時已懷孕3個月，女兒也十分貼心，沒有讓她感到太過疲累。她也感謝《健康零距離》團隊在孕期給予滿滿照顧，工作行程一路排到預產期前一週，仍能安心投入錄影。《健康零距離》每週一至週五下午4點，在三立台灣台播出。

更多中時新聞網報導

劣質橄欖油裝高級貨 達人教辨識

洪詩照顧失智公公：愛屋及烏

毛孩超車孩童 貓狗飼養破340萬隻