前主播曝這檔股票險讓家庭失和！結局出乎意料 才知老公是「放長線釣大魚」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

前主播劉芯彤時常會透過社群分享家庭生活。6日她透露，華邦電這檔股票，竟然險些讓家庭失和，直到近日才發現原來老公是在「放長線釣大魚」，這也讓她直呼：「所以從今以後，我再也不能唸他，至少在華邦電這件事上不能。」

前主播劉芯彤不時會透過社群分享家庭生活。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）

劉芯彤表示，幾年前老公在股海裡迷航得很徹底，「有錢就亂買、看到就下單，彷彿手指頭裝了自動交易系統。」而當時老公在華邦電33.9元時入手好了幾張，「老實說到底幾張我也不知道，因為他每次都用『沒幾張啦！』這句話帶過。」由於事後華邦電一路跌，跌到最低13.2元，她便開啟碎念模式：「你不要再亂買股票了啦！每次都亂買，然後套牢一大堆！」甚至一度導致家庭氣氛緊張，連家裡的狗貓都學會看兩人臉色。

不過，令劉芯彤沒想到的是，老公看似亂買的操作，其實是在放長線釣大魚，「因為今天的華邦電，已經破百元了。」她表示，之後不能再念老公了，且因為自己這幾天賣掉的兩檔股票，隔天就猶如被自己解封般，直接漲停，「現在換他唸我。」而她也感嘆：「命運就是這麼愛開玩笑。」完全沒料到反指竟然是自己。





