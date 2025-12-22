前主播涉宮鬥被解僱敗訴！張靖玲爆「遭母控不孝爭產」判決結果曝

社會中心／巫旻璇報導

TVBS新聞台於2022年5月爆出古姓女主播疑似遭多名同事排擠霸凌。當時遭點名的前主播張靖玲，隨後被調離主播職務，改任資深文字記者，之後又因累積多項違規事項而遭公司解聘。對於相關處分，張靖玲提出異議，並於去年提起民事訴訟，主張應恢復主播身分，同時請求每月6萬多元薪資，不過該案最終遭士林地方法院駁回。然而，相關爭議並未就此落幕，張靖玲近日再被揭露捲入家庭糾紛。其母親出面控訴女兒未盡孝道，雙方更因房屋所有權問題接連對簿公堂。

根據《鏡週刊》指出，張靖玲的母親在提告時主張，女兒婚後早已具備自立生活的能力。她於2023年考量自身晚年規畫，打算出售現有房產，改購坪數較小的住宅，並將餘款作為退休生活所需，卻遭女兒強烈反對，母女關係因此急轉直下。張母在訴狀中表示，雙方因房產處理問題長期爭執不休，由於張靖玲掌握房屋權狀，曾向母親提出以房產向民間借款作為抵押的要求，但遭到母親拒絕；張母也進一步指控，女兒在家中私下錄下她的影像與談話，並刻意將椅子等物品堆放在房門前，影響出入動線，存在安全疑慮。

對此，張靖玲則提出不同說法，強調該房屋實際上是父親生前出資購買，當初為了提高貸款額度，才暫時登記在母親名下，因此母親並非真正的產權人。張靖玲主張，該不動產應屬全體繼承人共有，包括母親、自己與哥哥三人，自己持有權狀並居住於該處，均屬合法。張靖玲進一步辯稱，母女雙方依法互負扶養義務，母親無權單方面要求她搬離住所。不過，法院審理後並未採信相關主張，認定房屋所有權確實歸屬張母，判決張靖玲敗訴，並返還權狀並搬離老家





回顧張靖玲過去曾捲入主播間的霸凌風波，張靖玲朝古姓女主播的水晶倒入液體，並帶著手套拿衛生紙沾點水晶。（圖／翻攝自司法院裁判書系統）









回顧張靖玲過去曾捲入主播間的霸凌風波，當時共有3名女主播被指對古姓主播有不當對待行為。事件處理結果中，游姓主播坦承疏失後得以留任，黃姓主播則被調整工作單位，張靖玲則被調離主播台，改任資深文字記者。張女對相關人事安排不滿，隨即申請勞資爭議調解，前後歷經3次協商仍未能達成共識。TVBS隨後在同年5月至9月期間，認定她未履行文字記者應盡職責，並拒絕簽署「職場行為改善通知書」，因此累積9項重大違規，最終依法終止勞動契約。









張靖玲隔著衛生紙觸碰電源鍵。（圖／翻攝自司法院裁判書系統）









今年，張靖玲再度對TVBS提起訴訟，主張公司內部調查程序存在瑕疵，相關影像證據不足，導致其名譽與工作權受損，向公司求償100萬元。不過，士林地方法院審理後認為其主張缺乏具體佐證，判決駁回訴求，並裁定由張女負擔訴訟費用。如今，她又遭親生母親指控未盡孝道並侵占房屋權狀，接連爆發的爭議再度引發外界高度關注。





