前主播薛楷莉涉詐420萬 哭要母救援嗆檢欺負單親媽

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS前主播薛楷莉20多年前曾爆出轟動一時「削凱子事件」，這幾年又捲入官司風暴，遭控2022年期間向建築業邱姓前男友詐取420萬，去年10月雙方在台北地院當庭對質，男方激動稱在投資糾紛陷入困境時慘被欺騙，過程一度哽咽，薛楷莉則在庭上不斷翻白眼、低聲抱怨，態度不耐煩。

台北地院昨(21)日開庭原要辯論終結，薛楷莉忽帶母親出庭並提出借據，欲證明媽媽借她500萬元存進帳戶，並非邱男給的。

不料，檢方當庭質疑可能造假，遭薛楷莉反嗆：「你可以欺負單親媽媽是嗎？」最後法官諭知3月18日再開庭，屆時今審酌是否傳喚薛楷莉母親作證。

薛楷莉赴美定居多年並取得護理執照轉戰醫護界，去年10月出庭時，當庭語帶無奈表示工作已排班到今年1月，返美後還需與主管協調再次返台時間，強調自己單親母親身分，反控前男友「不要再說謊、不要再欺負單親媽媽」，並聲稱已另案提出家暴指控。

