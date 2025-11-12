前主播超華麗造型「嫁女兒」！扮成高凌風嗨喊過癮 「女婿」拚了展現特技

岑永康在《一村喜事：康樂隊來了》飾演村長，還換上搖滾歌王造型。金星文創提供

岑永康與湯志偉在舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》中輪流扮演村長，在村子裡辦桌嫁女宴客，要照顧賓客、又捨不得女兒出嫁，心情七上八下，還穿上復古闊領的銀管流蘇裝扮演高凌風開唱，大呼過癮。

今年已經是岑永康第三次演出《一村喜事》系列舞台劇，他過去雖是當家新聞主播，卻一直很嚮往當歌手，前幾年演出以溫文儒雅的劉文正造型唱歌，這次則別開生面模仿高凌風，穿著闊領流蘇閃亮短外套登台演唱，岑永康興奮表示，真是人生成就解鎖。

廣告 廣告

周定緯上演許多高難度動作。金星文創提供

而周定緯則飾演外地來的女婿，為了讓岳父認可自己的真心，在劇中「康樂隊」高手指導下，必須挑戰一次搖十個呼啦圈、跟新娘展現雙人特技等難關。周定緯多才多藝，從星光出道至今，能唱又能演，挑戰特技也毫不手軟，多達十個呼啦圈重量不輕，他一一輕鬆轉上身。

導演安排周定緯要帶著由那祈、余子嫣輪流飾演的新娘，來一段「雙人公主轉」，他借力使力將新娘帶起騰空轉圈，畫面非常浪漫，實際上非常耗力，周定緯表現絲毫不含糊，身手矯健，笑說完全沒問題。

黃云歆（右）與羅美玲在《一村喜事：康樂隊來了》走懷舊復古風，造型超級華麗，令人難忘。金星文創提供

黃云歆與羅美玲則將舞台劇中的「80年代復古特色」放上身，造型走懷舊風，羅美玲飾演丈母娘，她一身大墊肩紅禮服配高聳髮型，展現出過去沒有的霸氣。這回除了大唱西洋動感老歌，還挑戰布袋戲、黃梅調與歌仔戲，帶著賓客們一同回到80年代。

而黃云歆飾演主持人，則融合當時風行的半屏山、腰封與閃亮亮的金屬飾品，有種「台味瑪丹娜」的美感，她笑說，其他戲劇裡真沒有機會嘗試這種閃亮造型，讓她頻頻拉著羅美玲拍影片上傳社群媒體，引領懷舊復古風。《一村喜事：康樂隊來了》將從11月28日起、於新北市空軍三重一村老眷村實景演出。



回到原文

更多鏡報報導

女星才剛新婚驚覺這件事「很不一樣」 前主播認了不想嫁女兒

賴慧如新婚就遭8點檔「賜死」內幕曝光 不捨清空置物櫃！電視台回應了

王瞳半年同居人曝光！在家都裸體已如老夫少妻 「私密處照」差點外流