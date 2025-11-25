前主播轉戰當拍賣官 朱琦郁20場實戰經驗曝心路歷程

【緯來新聞網】前新聞主播朱琦郁轉戰演藝圈後，在《小姐不熙娣》與《全明星辯論會》表現亮眼，近期更挑戰新身分，踏入藝術拍賣界成為拍賣官，並主持過多場拍賣行與名人慈善晚會活動，引發網友好奇她如何跨界進入這個專業領域。

前主播朱琦郁近期更挑戰新身分，踏入藝術拍賣界成為拍賣官。（圖／朱琦郁提供）

朱琦郁透露，契機源自某拍賣行負責人看見她在《全明星辯論會》的表現，認為她具備知性形象與良好口語能力，因此主動邀請她嘗試拍賣官工作。她收到邀請後便投入大量時間研究拍品目錄與藝術史，迅速補足藝術相關知識。



她印象最深刻的拍賣案例，就是曾拍到名畫家張大千的一幅作品，當時從200萬起拍，5分鐘內飆升至440萬後成交，全場在落槌瞬間爆出掌聲，讓她深刻感受到收藏家對藝術的熱情與投入。

廣告 廣告

目前朱琦郁已累積主持約 20 場拍賣。（圖／朱琦郁提供）

目前朱琦郁已累積主持約 20 場拍賣。她分享，拍賣官最重要的是清晰的聲音、自信的台風與精準的判斷力，尤其落槌價格絕不能報錯，若現場出現爭議，拍賣官必須立即裁定，不得猶豫。



她表示過去主播經驗讓她在台風、語速與優雅度上都大大受益，但也自評仍在學習階段，與資深拍賣官相比仍有努力空間。朱琦郁強調，自己非常熱愛這份工作，希望未來能持續累積經驗，並有更多機會帶領大家欣賞難得的藝術品。

更多緯來新聞網報導

大牙捲性騷慘丟工作「月收入剩1萬」 不滿宥勝高調復出：我都沒飯吃了

正港「劉太太」襲台！蔡思韵無視男友劉俊謙 就愛朴寶劍曝迷妹舉動