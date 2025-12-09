前主播遇青森強震 溫泉池水瘋狂搖晃 裸體驚逃

日本青森縣東方外海在當地時間昨（8）日深夜11時15分發生規模7.5強震，初估造成23人受傷，日本氣象廳一度發布海嘯警報，不少在日本旅遊的台灣人遇到地震後，紛紛在網路上分享事發當下的情況，前主播林旼叡昨天剛好住在青森縣，地震發生時正在飯店的戶外大浴場泡溫泉，當時整個溫泉池狂晃，他只能裸體逃生，驚呼這次地震是他「人生中感受最強地震」。

前主播林旼叡這幾天剛好在日本，昨天入住青森縣奧入瀨溪流星野酒店，因為當地正在下雪，飯店的戶外浴池非常漂亮，地震當時他正好在泡溫泉看美景，地震警報響起後下秒整個溫泉池狂晃，起初還心想應該一下就停了，結果搖了30秒地震還是沒有減弱跡象，只能趕快逃命。

林旼叡提到，在日本大浴池泡溫泉不能穿衣服，當下因此是裸體逃難，要先進到室內大浴場，進入更衣室後還要開鎖才拿得到衣服，加上地上濕滑也不敢跑太快，整個過程相當驚險，所幸最後沒有受傷。

不少在青森縣的台灣網友也驚呼「感覺是我遇過最大的地震」、「在日本遇到地震，也算解鎖人生新成就了」、「從22樓安全門一路衝到1樓，然後才發現我沒穿鞋子」、「這地震真的太大了，就算是台灣人也覺得很恐怖」、「在10樓還有需要跑嗎？日本制震應該比台灣厲害吧」。

綜合日媒報導，青森縣外海昨日深夜發生規模7.5地震，地震後日本氣象廳發布海嘯警報，最高在岩手縣海邊觀測到70公分高的海嘯，不少地方也因地震導致火災，目前統計有23人受傷，未來一周內恐有規模6以上餘震。

