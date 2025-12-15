前主播遭瘋狂騷擾4年！劉涵竹怒揭網友惡行決定提告

前東森財經新聞台主播劉涵竹於12月14日透過Instagram限時動態，揭露一名網友對其進行長達4年的持續騷擾行為。根據劉涵竹公開的私訊截圖顯示，該名網友不斷指控她盜用臉書帳號，並持續發送辱罵訊息。

劉涵竹表示，過去4年來她採取封鎖方式處理這些騷擾訊息。然而該網友並未因此收斂，反而使用多個分身帳號繼續發送騷擾私訊。近日情況進一步惡化，該網友開始在她的貼文下方公開留言，指控劉涵竹盜用其帳號並私訊辱罵。

面對騷擾者的變本加厲，劉涵竹決定改變處理方式。她在社群媒體上公開表示：「我決定直接公開此瘋狂行為，並尋求各界、法律協助。」她已私訊警告該網友「你在騷擾我，我就報警」，並告知對方她已完成截圖存證，同時諮詢警方相關法律程序。

劉涵竹特別提出，希望外界不要再建議公眾人物遇到騷擾時採取封鎖的消極作法。她認為這種處理方式只會讓騷擾者以為其行為沒有問題，反而助長網路霸凌風氣。她強調，面對網路騷擾應該積極尋求法律協助，而非一味隱忍。

值得注意的是，劉涵竹在今年8月份曾公開談論收到網友傳送不雅照片的事件。此次再度遭遇長期騷擾，凸顯公眾人物在網路空間面臨的騷擾問題日益嚴重。

目前台灣已於2021年實施《跟蹤騷擾防制法》，但數位空間的騷擾行為在認定與執法層面仍存在許多挑戰。劉涵竹此次公開騷擾者行徑並尋求法律途徑，可能為其他遭受類似困擾的公眾人物提供處理範例。

