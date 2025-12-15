前主播遭網友騷擾4年、言語辱罵 火大公開噁心行徑
前主播劉涵竹憑著亮麗外型深受粉絲喜愛，跨足娛樂圈後，成為活動主持人、拍廣告，發展得相當順遂，不過她昨(14日)突然氣憤PO出多張私訊截圖，表示遭一名網友騷擾長達4年，如今對方不僅變本加厲，還用言語辱罵她，讓她決定不再隱忍，尋求法律途徑解決。
劉涵竹在Instagram限時動態公開網友私訊內容，表示被該人用各種小帳號騷擾長達4年時間，她最後都封鎖帳號進行冷處理，沒想到對方不僅沒有反省自己作為，反倒變本加厲在所有貼文底下留言辱罵，甚至汙衊她盜取帳號，即便劉涵竹揚言要報警，但對方似乎不以為意，甚至還撂下狠話：「我會恨你一輩子」。
眼見對方種種誇張行為，讓劉涵竹決定不再隱忍，除了公開對方惡行，也決定向外界求助，試圖尋求法律途徑解決，她也以自身經驗呼籲所有人：「請不要勸公眾人物，看到傷人的話、收到噁照就封鎖，這種消極的做法，只會讓他們以為這樣做沒關係」。
劉涵竹去年就曾遭網友言語騷擾，她當時直接公開對話截圖，只見對方一開始先詢問：「可以認識你嗎」，眼見劉涵竹沒有回覆，似乎有點腦羞成怒，怒斥劉涵竹為人相當沒有禮貌，接著居然提出大膽要求：「還是你幫我足交，我給你錢，一次五萬」，這讓她氣到公開求助：「像這種人要怎麼樣給他一點教訓啊」。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7
婦女救援基金會 02-2555-8595
勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
