前主管曝「成吉思汗水很深」 逆風讚館長是好老闆：很替底下著想

娛樂中心／綜合報導

網紅館長（陳之漢）捲入前員工「毀滅性爆料」風波。今（17）日曾在館長底下工作的「小黑教練」發文表示，自己身為中生代主管，工作期間能感受到館長很替底下的人著想「先不論政治傾向或是很多的爭議，他確實是一個好老闆」希望這次館長能逢凶化吉。但小黑教練也透露，「成吉思汗水很深」自己和許多中階主管都因一級主管的緣故而離職。

館長近來遭到公司元老級員工「大師兄」李慶元、特助小瑋、總監吳明鑒爆料醜聞，包括疑似收受中國資金，逼迫特助小偉跟妻子上床等，引發網路輿論。今日曾在館長底下工作過的健身教練「小黑」在Threads上表示，在「成吉思汗」任職5年、當了3年多的主管和培訓銷售教官，館長其實對員工很好。 width='800' height='450' align='middle' class='editorial' >

館長近日遭到毀滅式爆料，他澄清指控皆為不實。（圖／翻攝自臉書）

小黑教練表示，館長那邊薪資比同業高很多，「先不論政治傾向或是很多的爭議，他確實是一個好老闆」也曾為自己拍攝健身宣傳影片，「給了我非常好的舞台」但館長最大的優點也是缺點，就是太念情了。

小黑教練接著說，因為一級主管擋住了許多原本能讓公司更好的提案，「成吉思汗」中有太多有能力且優秀的中階主管離職，自己也是一樣，後期開會提案都一一被一級主管擋掉「我才深知跟公司理念不合離職」。

小黑教練強調，自己不是「無腦館粉」也不是「小草」，會跳出來發聲是因為「不論輿論怎麼寫，至少在成吉思汗的5年，我學習成長了很多」館長真的很替底下的人著想，希望這次風波能逢凶化吉。被問及為何不回去，小黑教練透露，成吉思汗水仍很深「還是有『有問題的人』在，只是不敢這麼囂張」。

