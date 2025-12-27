前乃木坂46高山一實宣布離婚 閃婚網紅1年4個月就畫下句點

31歲的前乃木坂46成員高山一實與知名學霸網紅團體「QuizKnock」成員ふくらP（本名福良拳），於27日同步透過個人社群平台發布離婚聲明。兩人去年七夕才公開結婚喜訊，如今婚姻僅維持約1年4個月便宣告終結，消息曝光後震驚不少粉絲。

高山一實在IG貼出一張穿著藍色涼鞋的足部特寫照，同時發文說明。（圖／翻攝自高山一實IG）

高山一實在IG貼出一張穿著藍色涼鞋的足部特寫照，同時發文說明「經過多次溝通後決定解除婚姻關係」。她坦言結婚當時收到廣大粉絲與大眾的溫暖祝福，對於最終走向離婚結局深感抱歉，並承諾未來會繼續誠懇努力於工作活動，希望各界能溫柔守護。

ふくらP是學霸網紅，在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自ふくらP X）

ふくらP也同步在X（原Twitter）發表聲明，與高山一實口徑一致，表示是「夫妻間以正向態度反覆討論後的結果」，並承諾會一如既往全力投入活動，盼大家繼續支持。兩人在聲明中特別提到，原本預計29日才發布消息，但因故提前公開，因此向事前已告知發布日期的相關單位與人士致上歉意。

ふくらP也同步在X（原Twitter）發表離婚聲明，與高山一實口徑一致。（圖／翻攝自ふくらP X）

《產經新聞》報導指出，兩人原計畫29日才要對外公開離婚消息，但因《體育報知》提前掌握風聲並進行取材，導致消息走漏。兩人為了親自向大眾說明，不得不緊急於27日提前發布聲明。高山一實也特別在文中向原本告知過公告日期的相關單位表達深切歉意。

兩人的戀情起源曾是粉絲津津樂道的話題。高山一實原本就是QuizKnock的忠實粉絲，經由共同好友介紹後，與同齡的ふくらP因熱衷「密室逃脫」與「桌遊」等共同愛好一拍即合。去年7月7日七夕當天，兩人選在這特別日子公開結婚喜訊，當時還特別設計了符合兩人共同愛好的「解謎式」結婚公告，在社群平台引發熱烈討論。

高山一實在去年七夕宣布結婚，婚姻僅維持1年4個月就告終。（圖／翻攝自高山一實IG）

婚後兩人也曾在男方的YouTube頻道公開夫妻一起挑戰解謎的互動影片，展現甜蜜模樣。然而據《體育日本》報導，兩人大約在今年11月左右便已完成離婚程序。身邊人士透露，兩人因價值觀差異，早已針對離婚進行協議，最終決定在今年底為婚姻畫下句點。

現年31歲的高山一實於2011年8月以乃木坂46一期生身份出道，除了是偶像女星之外，也曾跨足參演電視劇，於2021年11月正式畢業後，轉型作家、藝人活躍於演藝圈中。同為作家的福良拳經營擁有百萬訂閱的YouTube頻道「QuizKnock」，以猜謎主題為人所熟知。這段備受祝福的婚姻仍未能長久，各界也關注兩人未來動向。

